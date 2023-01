Deshalb steht Simon Terodde auf Schalke jetzt unter Druck

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Simon Terodde steht beim FC Schalke 04 unter Druck

Die Kreuzbandverletzung von Sebastian Polter ist für den FC Schalke 04 ein echter Schock. Der ohnehin dünn besetzten Offensive des Bundesligisten fehlt somit eine weitere Option. Eine umso größere Rolle wird Simon Terodde spielen müssen. Für den Torjäger a.D. ist es womöglich die letzte Chance in der Bundesliga.

Das Testspiel gegen den FC Zürich war noch keine Viertelstunde alt, da passierte es: Nach einem Schlag auf den Oberschenkel musste Sebastian Polter den Platz verletzungsbedingt verlassen. Dass er in naher Zukunft wieder auf dem Rasen stehen kann, ist ausgeschlossen.

Bereits am Sonntag verließ der Stürmer das Trainingslager des FC Schalke 04 in Belek, nachdem eine MRT-Untersuchung den Verdacht auf eine schwere Knieblessur gestärkt hatte. Auch wenn sein Verein noch keine genaue Diagnose kommuniziert hat, deutet alles auf eine Kreuzbandverletzung hin.

"Polti wird auf jeden Fall länger ausfallen, das steht bereits fest. Alles weitere werden wir in den kommenden Tagen wissen und dann auch mitteilen", erklärte S04-Sportvorstand Peter Knäbel über die vereinseigenen Kanäle.

Dem Tabellenletzten der Bundesliga fehlt somit in der Rückrunde ein wichtiger Bestandteil der Offensive, zumal die Knappen mit gerade einmal 13 Toren ohnehin schon ligaweit den schwächsten Angriff haben.

Holt der FC Schalke 04 (k)einen neuen Stürmer?

Eine naheliegende Idee zur Schließung der Lücke wäre der Transfer eines neuen Mittelstürmers. Doch das knappe Budget ist dem Vernehmen nach bereits für andere Baustellen im Kader eingeplant.

Umso wichtiger wird es sein, dass die bereits vorhandenen Spieler in der Bundesliga-Rückrunde in die Bresche springen und den Ausfall von Polter vergessen machen. Allen voran natürlich einer: Simon Terodde.

Gerade einmal drei Treffer hat der 34-Jährige in dieser Spielzeit bis dato für die Königsblauen erzielen können. In der bisherigen Hinrunde erhielt er zumeist den Vorzug vor Sturmkollege Polter auf der Position des Mittelstürmers.

Ohne echte Alternative auf der Neun werden auch die Schalker Verantwortlichen ihre Hoffnungen auf den Routinier legen, der zumeist nur in der 2. Bundesliga bewiesen hat, dass er einen außergewöhnlich guten Torriecher besitzt.

Während Terodde in der Bundesliga nur auf eine Quote von 0,17 Treffern pro Einsatz kommt, ist dieser Wert im deutschen Fußball-Unterhaus mit 0,61 Toren pro Spiel um ein Vielfaches höher.

Simon Terodde will beim FC Schalke 04 bleiben

Bei Schalke 04 nimmt Terodde bereits seinen dritten Anlauf in Deutschland höchster Spielklasse. Beim 1.FC Köln und dem VfB Stuttgart ließ der kopfballstarke Mittelstürmer seine Bundesliga-Qualität vermissen und knüpfte nur selten an die sensationellen Leistungen in der 2. Bundesliga an.

Sollte Terodde seine mageren drei Saisontore nicht noch merklich steigern können, droht auch dieser Versuch erfolglos zu enden. Denn: Der Vertrag des Routiniers in Gelsenkirchen läuft im Sommer aus.

Teroddes "Ziel" sei es, auch nächste Saison das Trikot der Knappen zu tragen, erklärte er Anfang Januar bei "Sky". "Wenn ich es mir aussuchen würde, können wir uns gerne nächstes Jahr wieder hier treffen. Das würde dann heißen, dass ich noch hier spiele", positionierte Terodde sich klar.

Sicher ist: Terodde wird in den kommenden Wochen mehr als je zuvor gefragt sein. Zwar hat Schalke 04 mit Kenan Karaman und U19-Juwel Keke Topp zwei Alternativen in der Hinterhand. S04-Trainer Thomas Reis dürfte aber vorerst auf den erfahrenen Bocholter setzen.

Jannis Bartling