Nächster Serie-A-Klub an Wolfsburg-Profi dran

Nach dem AC Monza denkt offenbar auch der italienische Ligarivale AC Florenz über die Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Josip Brekalo von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nach.

Das berichtete der Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio. Anders als der Berlusconi-Club aus Monza möchte die Fiorentina dem Bericht zufolge aber das Ende dieser Saison abwarten und den 24 Jahre alten Offensivspieler dann im Sommer ablösefrei verpflichten.

Wolfsburg-Profi war schon 2021/22 in der Serie A am Ball

Brekalos Vertrag mit den Wolfsburgern läuft am 30. Juni aus. Der Flügelspieler ist beim VfL nur noch Ersatz und wurde deshalb auch nicht in den kroatischen Kader für die Fußball-WM in Katar berufen.

Bereits in der vergangenen Saison spielte Brekalo auf Leihbasis für den FC Turin in Italien. Medienberichten zufolge sind der AC Monza und der spanische Erstligist FC Getafe bereits in diesem Januar an einer Verpflichtung des Kroaten interessiert.