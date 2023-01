Medien: Moukoko winkt üppiges Gehalt in England

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Youssoufa Moukoko pokert mit dem BVB um einen neuen Vertrag

Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko haben sich bislang noch nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Aus diesem Grund beobachten gleich mehrere Spitzenklubs die Situation des BVB-Torjägers. Mit Newcastle United soll ein weiterer Verein aus der Premier League um den Nationalspieler buhlen.

Das berichtet der "Evening Standard". Demzufolge hat Newcastle United sogar schon Gespräche mit dem 18-Jährigen aufgenommen. Offenbar stand im Zuge der Unterhaltungen ein sattes Wochengehalt von 150.000 Pfund (rund 170.000 Euro) im Raum. Dies würde einem Jahressalär von umgerechnet über 8,8 Millionen Euro entsprechen.

Zuletzt hatten Medienberichte für Aufregung gesorgt, wonach der deutsche Nationalspieler eine üppige Offerte des BVB über angeblich sechs Millionen Euro ausgeschlagen haben soll.

Moukoko konterte umgehend. "So eine Lüge über mich werde ich niemals akzeptieren", reagierte der Angreifer via Instagram, "auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen".

BVB hofft auf schnelle Entscheidung

Mit dem FC Chelsea und FC Barcelona sollen sich zwei weitere Schwergewichte um den BVB-Youngster bemühen. Der "Evening Standard" räumt Newcastle United aber "gute Chancen" auf eine Unterzeichnung ein.

Die Magpies rangieren in der Premier League aktuell überraschend auf einem Champions-League-Platz, somit winkt eine Teilnahme an der Königsklasse.

Der BVB will Moukoko aber noch von einem Verbleib in Westfalen überzeugen. Die Geduld scheint aber zunehmend zu schwinden.

"Wir möchten die Entscheidung natürlich recht zeitnah herbeiführen. Für alle Beteiligten ist es wichtig, Klarheit zu haben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Den "Ruhr Nachrichten" zufolge sollen sich die Fronten mittlerweile gar verhärtet haben.