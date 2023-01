Neuer-Verletzung schlimmer als gedacht?

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Der FC Bayern muss auf Manuel Neuer verzichten

Die Verletzung von Manuel Neuer stellt den FC Bayern vor große Herausforderungen. Hinter der Frage, wie lange der Nationalkeeper dem deutschen Rekordmeister fehlen wird, steht Medienberichten zufolge ein dickes Fragezeichen.

Laut "Bild" kursiert das Gerücht, dass es sich bei Neuers Verletzung "um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handeln soll". Die Spielerseite wollte die Spekulationen gegenüber dem Boulevardblatt nicht kommentieren, dementierte jedoch auch nicht.

Zuvor hatte bereits "Sport1" über die ungewisse Ausfallzeit berichtet. Nach Angaben des TV-Senders herrsche beim FC Bayern die Befürchtung, dass Neuer "an einer Schaftfraktur am rechten Schienbein länger ausfallen könnte als bislang prognostiziert".

Der 36-Jährige wird den Münchnern wohl bis zum Saisonende fehlen. Neuer hatte sich bei einem Skiunfall im Dezember verletzt. Der FC Bayern sprach in diesem Zusammenhang von einer "Unterschenkel-Fraktur".

Schwierige Torhüter-Suche beim FC Bayern

Der Bundesliga-Tabellenführer will auf dem Transfermarkt noch einmal personell nachlegen. Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach ist das auserkorene Wunschziel.

Doch der Traditionsverein vom Niederrhein will den 34-Jährigen nicht so einfach abgeben. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", wurde Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus zuletzt von der "Rheinischen Post" zitiert.

Laut Informationen der "Bild" soll die Absage im Telefonat zwischen den beiden Vereinen jedoch "weniger endgültig geklungen haben".

Der FC Bayern ist sich der schwierigen Torwart-Suche bewusst. "Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann, Marco Neppe und ich diskutieren ohne Hektik verschiedene Optionen. Aber Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig, zumal nicht gerade viele Vereine Lust haben, ihre Nummer 1 abzugeben", sagte Vorstandschef Oliver Kahn bei "Bild".