Insider deutet brisante Gründe für Tuchel-Aus an

IMAGO/Jerko Grubisic

Das Aus von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel beim FC Chelsea kam überraschend

Im September 2022 wurde Thomas Tuchel beim FC Chelsea überraschend vor die Tür gesetzt. Als möglicher Grund der Entlassung war bislang die sportliche Leistung der Mannschaft angenommen worden. Ein Insider enthüllt jetzt, dass es aber noch weitaus brisantere Gründe für den Rauswurf des ehemaligen BVB-Trainers gibt.

Die 0:1-Pleite Anfang September gegen Außenseiter Dinamo Zagreb in der Champions League war eine zu viel. Nach einem enttäuschenden Start in die neue Spielzeit zog der neue Besitzer Todd Boehly die Reißleine und stellte Thomas Tuchel von seiner Tätigkeit beim FC Chelsea frei.

"Wir sind nicht da, wo wir sein müssen und können", hieß es damals in der Pressemitteilung des Vereins, in der die Entlassung des Erfolgstrainer bekannt gemacht wurde. Doch nicht allein die sportliche Leistung unter Tuchel soll den Chelsea-Boss zu diesem Schritt bewegt haben.

Was steckt wirklich hinter dem Tuchel-Rauswurf?

Bei "TalkSPORT" enthüllte der ehemalige Besitzer von Crystal Palace Simon Jordan, dass es auch massive zwischenmenschliche Probleme der Vereinsführung mit Tuchel gab. "Es ging es nicht nur darum, dass sie gegen Dinamo Zagreb verloren haben, sondern um eine ganze Reihe anderer Dinge", erklärte der 55-Jährige.

"Da gab es noch viel mehr bei Tuchel hinter den Kulissen, was den meisten Menschen Tränen in die Augen treiben würde", offenbarte Jordan dem britischen TV-Sender am Montag.

Nähere Details zu den Hintergründen der Entlassung ließ er sich aber nicht entlocken. "Es ist seine Sache die Leute darüber aufzuklären", fuhr Jordan fort und ergänzte: "Es hat mir die Augen geöffnet und ich hätte genau das Gleiche getan wie Todd Boehly."

Von den Differenzen hinter den Kulissen scheinen die Fans derweil nichts mitbekommen zu haben. Nach der üblen 0:4-Packung im FA Cup gegen Manchester City forderten die Fans im Stadion lauthals den ehemaligen BVB-Trainer zurück.

"Wir haben super Thomas Tuchel", sangen die Anhänger der Londoner nach der Blamage unter Tuchel-Nachfolger Graham Potter und machten so ihrem Ärger Luft.