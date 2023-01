Nächster Interessent für Gladbachs Thuram

IMAGO/Laci Perenyi

Heißt es bald FC Barcelona statt FC Bayern für Gladbachs Marcus Thuram?

Der FC Bayern gilt als ein Wunschziel von Borussia Mönchengladbachs Torjäger Marcus Thuram. Dass sein Vertrag in Gladbach ausläuft, macht ihn allerdings für zahlreiche Klubs interessant. Jetzt streckt wohl auch der FC Barcelona seine Fühler nach dem 25-Jährigen aus.

Wohin zieht es Marcus Thuram? Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten. Das kommt nicht von ungefähr: Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 15 Bundesliga-Partien gehört der Stürmer von Borussia Mönchengladbach zu den Top-Scorern in der höchsten deutschen Spielklasse.

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar kam der Franzose unter anderem im verlorenen Finale gegen Argentinien zum Einsatz - und überzeugte.

Zuletzt rankten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel Thurams zum FC Bayern. Die Münchner gelten als ein Wunschziel des Profis. Jedoch hat auch der FC Barcelona den 25-Jährigen auf dem Schirm.

Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" berichtete, hat Barcas Scouting-Abteilung den Gladbacher beobachten lassen.

FC Barcelona statt FC Bayern? Marcus Thuram heiß begehrt

Die Berichte der Spielerbeobachter seien "gut" gewesen, schrieb das Blatt. Besonders positiv sei den Barcas-Scouts aufgefallen, dass Thuram nicht nur als klassischer Neuner im Sturmzentrum zum Einsatz kommen kann, sondern auch auf der offensiven Außenbahn.

Für Thuram würde sich mit einem Wechsel zum FC Barcelona ein Kreis schließen. Als sein Vater Lilian im Sommer 2006 von Juventus Turin zu den Katalanen wechselte, verbrachte Marcus zwei Jahre in der Barca-Academy.

In Gladbach hat Thuram wohl keine Zukunft mehr. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung erscheint auch angesichts der Entwicklung des Stürmers in den vergangenen Monaten äußerst unwahrscheinlich. Der Spieler will den nächsten Schritt machen.

Neben dem FC Bayern wurden zuletzt auch Inter Mailand, Manchester United und Paris Saint-Germain als Wunschadressen Thurams genannt.