"Ich habe keinen Plan": Kolo Muani lässt Zukunft offen

IMAGO/osnapix

Die Zukunft von Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt ist ungewiss

Der französische Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani kann sich einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt grundsätzlich vorstellen, lässt aber Raum für weitere Spekulationen.

"Wenn ich noch etwas länger bei der Eintracht bleiben kann, dann bleibe ich hier. Aber ich habe keinen Plan", sagte Kolo Muani bei Sky.

Zu einem Engagement über den Sommer hinaus wollte sich der 24-Jährige allerdings noch nicht konkret äußern: "Ich weiß nicht, was morgen oder in den nächsten Tagen passiert. Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben." Aktuell konzentriere er sich "auf das Trainingslager und habe Spaß mit den Jungs. Alles weitere wird kommen".

Mit der Eintracht hat Kolo Muani (Vertrag bis 2027) zumindest in der Rückrunde noch einige Ziele. "Wir wollen in der Champions League generell so weit wie möglich kommen und uns in den Top-Platzierungen der Bundesliga festsetzen", sagte der junge Offensivspieler, der bei der WM mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte: "Die CL-Qualifikation ist ein Ziel von uns."

Kolo Muani, der erst im vergangenen Sommer zum Europa-League-Sieger gewechselt war, fühlt sich in Frankfurt und in der Bundesliga aktuell sehr wohl. "Es ist ein Verein, der mich mit offenen Armen aufgenommen hat. Es ist eine große Familie", sagte Kolo Muani: "Es fühlt sich an, als ob ich schon fünf Jahre hier bin." Die Bundesliga sei "die perfekte Liga für mich".

Klar könne er sich auch vorstellen mal in der Premier League zu spielen, "aber das ist noch weit weg und ein Traum", sagte Kolo Muani.