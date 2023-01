Verletzungs-Schock für Werder Bremen

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Romano Schmid verzichten.

Der 22 Jahre alte Österreicher zog sich während des Trainingslagers im spanischen Murcia einen leichten Einriss des Innenbands im Knie zu. Das bestätigten die Bremer kurz vor dem Rückflug nach Deutschland.

Schmid gehört zu den Stammspielern im Werder-Mittelfeld. Seine Verletzung gut anderthalb Wochen vor dem ersten Spiel des neuen Jahres am 21. Januar beim 1. FC Köln trifft die Bremer deshalb so hart, weil Trainer Ole Werner am letzten Tag des Trainingslagers noch einmal den fehlenden Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders bemängelte.

"Man sieht, dass wenn drei, vier wichtige Jungs nicht auf dem Platz stehen, es dann schwierig und etwas dünn bei uns wird", sagte Werner. "Unser Kader ist nicht riesig groß. Und in diesem Kader haben wir eine Menge Jungs, die noch nicht so wahnsinnig oft in der Bundesliga auf dem Platz standen oder teilweise noch gar nicht. Insofern können wir nicht sagen, dass wir 21 Feldspieler haben, die alle um einen Platz in der Startelf kämpfen. Das ist bei uns definitiv nicht gegeben."