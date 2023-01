Terzic reagiert auf Transfer-Gerüchte um BVB-Stars

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Coach Edin Terzic mit Jude Bellingham

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic lassen die zahlreichen Transfer-Gerüchte rund um seine Spieler kalt.

"Das sind Themen für das Büro und nicht für den Trainingsplatz. Wir wollen uns hier sportlich optimal vorbereiten, die anderen Themen sind zwischen mir und den Spielern nicht wichtig. Wir haben einiges aufzuholen und das ist das einzige Thema, das zählt", sagte der BVB-Coach im Trainingslager in Marbella.

Insbesondere um die Zukunft von Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham ranken sich Spekulationen.

Moukoko, dessen Vertrag ausläuft, soll mit dem ihm unterbreiteten Verlängerungsangebot des BVB unzufrieden sein und zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen haben.

Das gilt auch für Bellingham, der zwar noch bis 2025 an die Borussia gebunden ist, im Sommer aber wohl den nächsten Schritt machen will. Für den 19 Jahre alten Engländer winkt dem BVB immerhin eine Ablösesumme in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.

Das trainiert der BVB in Marbella

Terzic lobte die BVB-Profis für ihr Engagement in den zurückliegenden Tagen: "Wir sind jetzt seit letztem Montag im Training und die Jungs ziehen richtig gut mit. Das ist enorm wichtig."

"Wir haben die ersten Einheiten dafür genutzt, um die Defensive zu stabilisieren, aber das eine geht dann auch in das andere über. Wir wollen kompakter bleiben, auch wenn wir den Ball verlieren. Außerdem waren das Pressing und die Zweikampfführung Themenschwerpunkte", erläuterte Terzic.

Das sei "nichts Neues im Fußball und keine Magie, aber wir müssen die Jungs daran erinnern. Das haben wir zum Ende der Hinrunde etwas vergessen", betonte der 40-Jährige, der mit dem BVB nach dem ersten 15 Spieltagen in der Bundesliga nur einen enttäuschenden sechsten Tabellenplatz belegt.

"Nicht alles gut" bei BVB-Kantersieg gegen Fortuna Düssedorf

Auch beim 5:1-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstag sei "nicht alles gut" gewesen, gab Terzic zu. Insgesamt zeigte sich der Übungsleiter aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

"Wir haben viele Dinge auf dem Platz gesehen, die wir uns vorgenommen haben. Wenn wir den Ball zu einfach verloren haben oder den Raum nicht richtig geschlossen haben, dann war die Reaktion danach richtig gut. Sowohl im Gegenpressing als auch in der Angriffsabsicherung", so Terzic.