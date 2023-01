So plant der BVB nach seinem Debüt jetzt mit Haller

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sébastien Haller stand erstmals im BVB-Trikot auf dem Platz

Bei Borussia Dortmund wird Sébastien Haller auch nach seinem Debüt im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (5:1) weiter behutsam herangeführt.

Das betonte BVB-Coach Edin Terzic im Anschluss an die Partie im Trainingslager in Marbella: "Wir hoffen, dass er keine negative Reaktion zeigt, dass wir darauf aufbauen können und in den nächsten Spielen das Pensum steigern können."

Haller war gegen Düsseldorf nach 74 Minuten eingewechselt worden und kam damit 176 Tage nach der schockierenden Diagnose Hodenkrebs, zwei Operationen und einer Chemotherapie zu seinem ersten Spiel im BVB-Trikot überhaupt.

BVB "stolz" auf Comeback von Sébastien Haller

"Wir sind in einem sehr engen Austausch. Sowohl vor als auch zwischen und nach den Einheiten. So wollten wir den richtigen Moment finden. Natürlich ist es für ihn etwas ganz anderes, auf dem Platz zu stehen statt in der Reha zu sein. Dann haben wir uns heute Morgen unterhalten und beschlossen, dass es für 15 Minuten reicht", erklärte Terzic wie es zu Hallers Einsatz gegen die Fortuna kam.

Für den 28-Jährigen sei seine Hereinnahme "ein ganz besonderer Moment" gewesen, sagte Terzic. "Für ihn, seine Familie und für uns. Es war das erste Mal, dass er kein Trainings-Shirt angezogen hatte, sondern das Trikot von Borussia Dortmund. Wir sind einfach stolz darauf, dass er diesen Weg gegangen ist."

Bester BVB-Torschütze ist ein Mittelfeldspieler

Der BVB hatte Haller vor der Saison für rund 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet, um Torjäger Erling Haaland nach dessen Wechsel zu Manchester City zu ersetzen.

Auch für die sportlichen Ambitionen des Revierklubs bedeutete Hallers schwere Erkrankung also einen empfindlichen Schlag.

Bester BVB-Torschütze des ersten Saison-Halbjahres war Mittelfeldakteur Jude Bellingham (9 Pflichtspieltreffer), gefolgt von Yossoufa Moukoko (6) sowie Julian Brandt (5).