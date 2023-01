Moukoko-Poker soll Marco Reus verärgern

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Verlässt Marco Reus den BVB im Sommer?

Noch immer ist die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund über sein Vertragsende im Sommer hinaus ungeklärt. Der Kapitän soll von der abwartenden Herangehensweise des BVB irritiert sein - und den intensiven Poker mit Youssoufa Moukoko skeptisch beäugen.

Etwas mehr als fünf Monate steht Marco Reus noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag, bis zum 30. Juni. Danach wäre das BVB-Urgestein nach jetzigem Stand ablösefrei zu haben.

Mit Al Nassr aus Saudi-Arabien, dem neuen Klub von Cristiano Ronaldo, bringt sich laut englischen Medien bereits ein zumindest finanziell extrem schlagkräftiger Interessent für Reus in Stellung.

"Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", kommentierte Berater Dirk Hebel in "Bild am Sonntag" die Gerüchte. Dass sich Reus mit anderen Optionen beschäftigen müsse sei ebenfalls "ganz normal".

Der 33-Jährige selbst stieß ins gleiche Horn. "Ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, ich muss mir Gedanken machen. Man wird sehen, was die Zukunft bringt", so Reus im Rahmen einer Medienrunde im Trainingslager des BVB in Marbella.

Konfliktpotenzial zwischen Marco Reus und dem BVB

Glaubt man der "WAZ" steckt hinter den ungewöhnlich forschen Tönen aus dem Reus-Lager ein gewisses Maß an Enttäuschung und Verärgerung. Der Vorwurf der "Respektlosigkeit" mache im Umfeld des gebürtigen Dortmunders die Runde.

Hintergrund: Bislang gibt es vom BVB noch keinerlei Gespräche mit Reus bezüglich einer Vertragsverlängerung.

Mit Verwunderung nehme man auf Spieler-Seite zudem zur Kenntnis, dass mit dem erst 18 Jahre alten Sturm-Talent Youssoufa Moukoko, dessen Kontrakt wie der von Reus im Sommer endet, parallel bereits seit Längerem intensiv verhandelt wird.

Reus strebe vor diesem Hintergrund ein baldiges Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl über seine Zukunft an, heißt es in dem Bericht weiter.

BVB: Marco Reus nicht zu Gehaltsabstrichen bereit?

Eine hohe Hürde für die Gespräche, die eine Verlängerung womöglich unwahrscheinlich macht: Reus ist angeblich nicht zu Abstrichen bei seinem Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro bereit.

Der Top-Verdiener sehe sich als das Gesichts des Klubs, auch und vor allem in sportlich schwächeren Phasen, in denen er speziell immer wieder Zielscheibe von Kritik sei, heißt es.

Der BVB hingegen hat sich zum Ziel gesetzt, seine Profis künftig mit leistungsorientierten Verträgen auszustatten, also ein eher niedriges Grundgehalt und dafür üppige Prämien zu vereinbaren.