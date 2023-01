Medien: Neuer-Ausfall gefährdet Bayerns Transferpläne

IMAGO/Michael Taeger

Sportchef Hasan Salihamidzic steht beim FC Bayern vor einer großen Herausforderung

Dass sich Stammkeeper Manuel Neuer bei einer Skitour Mitte Dezember eine Fraktur des Unterschenkels zuzog und dem FC Bayern für den Rest der laufenden Spielzeit nicht mehr zu Verfügung stehen wird, könnte sich für den deutschen Rekordmeister als größeres Problem erweisen, als ursprünglich angenommen. Die gesamte Transferstrategie der Münchner ist angeblich gefährdet.

Ursprünglich soll der FC Bayern geplant haben, im Winter auf Ausgaben zu verzichten und stattdessen mit den zu erwartenden Einnahmen aus der Champions League im Sommer 2023 gezielt den Kader zu verstärken. Das berichtet die "Sport Bild".

Der Ausfall Neuers dürfte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen. Für einen Neuer-Vertreter wird wohl eine Ablöse fällig, zudem muss ein weiteres Gehalt gezahlt werden. Für den heiß gehandelten Yann Sommer soll Gladbach zum Beispiel mindestens acht bis zehn Millionen Euro fordern, die Bayern sollen nicht mehr als vier bis fünf Millionen Euro bieten.

Hinzu kommt, dass durchaus "große Bedenken" daran existieren sollen, ob Neuer tatsächlich im Sommer auf den Rasen zurückkehrt und wieder zu alter Stärke findet.

Angesichts dieser vertrackten Situation ist es umso ärgerlicher, dass sich die naheliegende Lösung, eine vorzeitige Rückholaktion des noch bis Saisonende an die AS Monaco verliehenen Alexander Nübel, wohl nicht realisieren lässt.

"Sport Bild" will erfahren haben, dass die Münchner Ende vergangener Woche erneut den Kontakt zum Ligue-1-Klub suchten, der Vorstoß jedoch abermals erfolglos blieb. So oder so würde auch für Nübel eine Ablöse fällig werden.

Um David de Gea von Manchester United (Vertrag bis 2023) und Bono vom FC Sevilla (Vertrag bis 2025), um die es ebenfalls Gerüchte gab, soll man sich bisher nicht konkret bemüht haben.

Trio soll keine Rolle in den Überlegungen des FC Bayern spielen

Dem Bericht zufolge bremsen die ins Haus stehenden ungeplanten Ausgaben auch die Planungen für den Sommer aus. Ein Kauf des 19-jährigen Außenverteidigers Malo Gusto (Vertrag bis 2024) von Olympique Lyon soll daher nicht mehr auf der Agenda stehen. Mit einer kolportierten Ablöse von 20 bis 30 Millionen Euro soll dieser schlicht zu teuer sein.

Auch Monaco-Verteidiger Axel Disasi (Vertrag bis 2025) und Angreifer Roberto Firmino (Vertrag bis 2023) vom FC Liverpool spielen wohl keine Rolle in den Überlegungen des Bundesliga-Tabellenführers. Eine Verpflichtung von Harry Kane von Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) soll zudem "weiter offen" sein.

Konkret ist man an der Säbener Straße allerdings auf der Suche nach einem neuen Mann für die Abwehrmitte, um bei einem Abgang von Benjamin Pavard gewappnet zu sein, so die "Sport Bild". "Priorität", so heißt es, hat allerdings die ablösefreie Verpflichtung von Konrad Laimer (Vertrag bis 2023) von RB Leipzig und die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Lucas Hernández (Vertrag bis 2024).