Bericht: VfB-Profis fremdeln mit Labbadias harter Gangart

IMAGO/Hansjürgen Britsch

VfB-Trainer Bruno Labbadia zeigt sich bisher als Schleifer

Sein jüngstes Testspiel als zurückgekehrter Cheftrainer beim VfB Stuttgart hat er am Sonntag mit 3:0 gegen den Schweizer Klub FC Sion gewonnen, allgemein konnte er so etwas wie Aufbruchstimmung beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten erzeugen. Dennoch muss Bruno Labbadia einem Medienbericht zufolge aufpassen, seinen Kader auch vollends hinter sich zu versammeln.

Das Erfolgsrezept Labbadias, wie er dem Tabellen-16. aus dem Ländle zurück zu alter Stärke verhelfen will, ist eigentlich denkbar einfach: Voller Einsatz für die Mannschaft, mit voller Leidenschaft und Hingabe.

Die VfB-Profis sollen den Abstiegskampf in den kommenden Wochen und Monaten annehmen und mit großem läuferischen Engagement und Einsatz in die Spiele starten.

Um diese Grundtugenden wieder bei allen VfB-Stars zu etablieren, hat Labbadia direkt zum Start seiner zweiten Amtszeit in Stuttgart einen knallharten Vorbereitungsplan aufgesetzt.

Zwei Trainingseinheiten stehen in der Regel pro Tag an, hinzu kommt ein morgendlicher Lauf, noch bevor der erste Ball mit dem Fuß gespielt wurde.

VfB startet gegen Mainz 05 wieder in die Bundesliga

Nach Informationen der "Sport Bild" kommt das deutlich erhöhte Trainingspensum längst nicht bei allen Stuttgarter Profis gut an. Der Umgang des Trainingsprogramms soll laut dem Fachmagazin für "Unverständnis" in Teilen der Mannschaft sorgen.

Quergestellt hat sich bis dato zwar niemand, dennoch bringt die Konstellation schon vor dem ersten Pflichtspiel eine gewisse Sprengkraft mit sich.

Mit Labbadia-Vorgänger Michael Wimmer hatten sich die VfB-Akteure bis zu seiner Ablösung gut arrangiert, der vorherige Assistenztrainer hatte die richtige Ansprache innerhalb des Teams gefunden.

Dass es das Bundesliga-Urgestein Labbadia nun spürbar autoritäter angehen lässt, kann im Kampf um das Überleben in der Bundesliga der richtige Ansatz sein - muss es aber eben nicht.

Die erste große Bewährungsprobe für den neuen Linienchef der Schwaben steht am 21. Januar an, wenn es am 16. Bundesliga-Spieltag ab 15:30 Uhr gegen den 1. FSV Mainz 05 geht.