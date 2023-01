Füllkrug vor Werder-Abschied? Baumann reagiert

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Bleibt Niclas Füllkrug Spieler von Werder Bremen?

In der Hinrunde spielte sich Niclas Füllkrug völlig überraschend in die deutsche Nationalmannschaft und fuhr mit zur Weltmeisterschaft in Katar. Weil er auch dort gute Leistungen zeigte, kamen zuletzt Gerüchte über einen möglichen Wechsel im Winter auf. Diesen hat Werder Bremens Manager Frank Baumann nun einen Riegel vorgeschoben.

Trotz der schwierigen finanziellen Situation der Bremer sieht sich der ehemalige Spieler im Winter nicht zum Handeln gezwungen. Das verriet der 47-Jährige in der "Sport Bild": "Wir wollen in dieser Saison unsere sportlichen Ziele erreichen - das ist der Klassenerhalt. Und Niclas ist dafür ein ganz wichtiger Faktor. Außerdem fühlt er sich bei Werder sehr wohl. Wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen in diesem Winter keine Transfererlöse erzielen."

Dass der Stürmer den Verein noch im Winter verlassen wird, schloss Baumann somit aus: "Ich gehe fest davon aus, dass Niclas Füllkrug bei uns bleiben wird."

Verlässt Füllkrug Werder Bremen im Sommer?

Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Neu-Nationalstürmers waren in den letzten Tagen wieder aufgeflammt, weil dieser sich von seinem langjährigen Berater Gunther Neuhaus getrennt hatte und zu Berateragentur "ROOF" gewechselt war, die unter anderem die Bayern-Stars Sadio Mané und Serge Gnabry betreut.

Auch wenn Baumann einen Wechsel im Winter ausschließt, könnte in die Personalie im Sommer wieder heiß werden. Trotz seines noch bis 2025 laufenden Vertrags.

Sollte Füllkrug dann mit einem Wechselwunsch auf Baumann zukommen, würde Werder Bremen seinem Fanliebling wohl keine Steine in den Weg legen: "Dann setzen wir uns gemeinsam mit ihm damit auseinander."

Füllkrug nutzte Fußball-WM als Bühne

In der laufenden Bundesliga-Saison erzielte "Lücke" in 14 Spielen zehn Tore.

Bei der WM kam er in allen drei Vorrundenpartien der DFB-Elf zum Einsatz, sammelte drei Scorerpunkte (zwei Treffer und eine Vorlage) und gehörte zu den wenigen deutschen Gewinnern des Turniers.