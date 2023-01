Nach nächster Test-Pleite: S04-Coach Reis wird deutlich

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Thomas Reis kommt mit dem FC Schalke noch nicht richtig in die Gänge

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat sich in den letzten Wochen sehr umtriebig gezeigt, absolvierte am zurückliegenden Dienstag bereits sein fünftes Testspiel in der laufenden Winterpause. Kein einziges davon konnten die Knappen gewinnen, was mittlerweile auch bei Cheftrainer Thomas Reis aufs Gemüt schlägt.

Im Rahmen des Trainingslagers im türkischen Belek bestritt der FC Schalke am Dienstagnachmittag sein vorletztes Vorbereitungsspiel, unterlag dabei mit 0:1 gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Die Tatsache, dass auch der fünfte Test in diesem Winter ohne Erfolgserlebnis endete, wurmte Cheftrainer Thomas Reis, der sich bis dato noch stets zweckoptimistisch geäußert hatte.

"Wenn du so eine zweite Halbzeit siehst, ist das sehr ärgerlich. Da fassen wir uns an die eigene Nase, jeder einzelne Spieler. So kannst du dich nicht präsentieren. Die zweite Halbzeit geht nicht", polterte der S04-Coach nach der schwachen Vorstellung gegen den Club.

Die Partie im Trainingslager in der Türkei wurde einmal mehr durch einen individuellen Fehler entschieden. Abwehrmann Ibrahima Cissé foulte in der Schlussphase den Nürnberger Jermain Nischalke elfmeterreif, Erik Shuranov verwandelte zum Tor des Tages.

FC Schalke 04 testet noch gegen Werder Bremen

Ein Fauxpas mit Symbolcharakter für den FC Schalke in der laufenden Saison: "Ich sage doch immer, dass wir weniger Fehler machen müssen. Aber dann war es wieder ein Fehler eines jungen Spielers, der zum Gegentor führt", haderte Reis.

Auch in der Bundesliga hatten sich die Königsblauen in der bisherigen Hinrunde mehrfach durch Unkonzentriertheiten oder individuelle Patzer um mögliche Punkte im Abstiegskampf gebracht.

Reis brachte nach dem Cissé-Foul auch persönliche Manöverkritik am 21-jährigen Verteidiger an: "Er verlässt sich auf seinen Körper und denkt, er kann die Situation einfach so regeln. Doch man hat gesehen, dass es nicht so geht. Daraus muss er lernen."

Am kommenden Samstag trifft sich der FC Schalke 04 mit Mitaufsteiger und Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen im heimischen Stadion (ab 15:30 Uhr) zum sechsten und letzten Testspiel vor dem Restart, der eine Woche später bei Eintracht Frankfurt stattfinden wird.