BVB-Talent vor Abschied? "Möchte höher spielen"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gemeinsam auf Asien-Tour des BVB: Cheftrainer Edin Terzic und Mittelfeldspieler Ole Pohlmann

In den Nachwuchsmannschaften sowie in der Zweitvertretung von Borussia Dortmund tummeln sich so manche Talente, die auf den großen Durchbruch warten. Ein aufstrebendes BVB-Talent kokettiert nun mit einem Wechsel.

"Ich bin hier sehr gut aufgehoben, fühle mich pudelwohl in der Mannschaft", bekräftigte der 21 Jahre alte Ole Pohlmann im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", schob dann jedoch verheißungsvoll hinterher: "Aber ich weiß auch, dass die 3. Liga nicht das Ziel bleiben soll. Ich möchte irgendwann höher spielen." Am liebsten, so der junge Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft, "in der Bundesliga".

Pohlmanns Vertrag beim Revierklub ist nur noch bis zum Saisonende gültig, eine Entscheidung muss daher in den kommenden Wochen und Monaten erfolgen. Nach Angaben der Regionalzeitung zieht der BVB tatsächlich eine Verlängerung in Betracht.

Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler darf sich so etwas wie einer der Gewinner der vergangenen Wochen bei der U23 von Borussia Dortmund sehen. Von Cheftrainer Edin Terzic war er zum Jahresende mit auf die Asien-Tour der Profis mitgenommen worden, in den dortigen Freundschaftsspielen hinterließ er einen guten Eindruck.

"Extreme Entwicklung" bei BVB-Talent Pohlmann

Zwar blieb es dabei, dass Pohlmann in dieser Saison weiterhin nur für die Drittliga-Mannschaft zum Einsatz kommen soll und er daher nicht mit den Profis ins Trainingslager nach Spanien reiste. Im türkischen Belek, wo sich der BVB II vorbereitet, wusste er bislang aber ebenfalls zu überzeugen.

BVB-Trainer Christian Preußer sieht "eine extreme Entwicklung", wie "Ruhr Nachrichten" zitiert: "Die Position in der Mitte kommt ihm entgegen. Er dribbelt in Räume, bringt Schwung ins Spiel und leitet mit seinem Auslöser den Angriff ein."

Die guten Leistungen haben bei Pohlmann zudem für neues Selbstvertrauen gesorgt: "Ich möchte der Spieler sein, der das Spiel lenkt und das ist mir in der letzten Zeit gut gelungen."

Ole Pohlmann war im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg zum BVB gewechselt.