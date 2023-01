Droht Gladbach-Keeper Sommer ein "Hammerschlag"?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Der FC Bayern will Yann Sommer aus Gladbach holen

Der FC Bayern will Yann Sommer als Nachfolger für den verletzten Manuel Neuer verpflichten. Doch Borussia Mönchengladbach steht einem Wechsel in der laufenden Transferperiode noch im Weg. In Schweizer Medien wird schon bereits von einem möglichen "Hammerschlag" gesprochen.

Auf der Suche nach einem Ersatz für den schwer am Unterschenkel verletzten Kapitän Manuel Neuer ist der FC Bayern in Gladbach fündig geworden. Die Münchner wollen noch in diesem Winter Yann Sommer unter Vertrag nehmen.

Bislang stellen sich die Fohlen aber quer. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", wurde Sportdirektor Roland Virkus von der "Rheinischen Post" zitiert.

Ablöse-Poker zwischen FC Bayern und Gladbach

Darf der Torhüter also nicht an die Säbener Straße weiterziehen? "Für den Yann Sommer wäre es ein Hammerschlag, ließe man ihn nicht zu den Bayern gehen", schätzte "Blick"-Journalist Andreas Böni die Situation des Eidgenossen ein.

Die Ansage von Gladbach-Manager Virkus klinge "sehr nach Poker", so der Reporter. Laut Böni soll der FC Bayern bislang rund vier Millionen Euro für Sommer bieten. Bei einer Ablösesumme zwischen sieben bis acht Millionen Euro - Bonuszahlungen mit eingerechnet - bestünde "eine gewisse Chance", so der stellvertretender "Blick"-Chefredakteur.

Sommer ist nur noch bis zum Saisonende an Gladbach gebunden, somit droht der Borussia ein ablösefreier Abgang im Juli. Im Januar könnte der Klub vom Niederrhein hingegen noch eine Ablösesumme kassieren.

Gladbach-Absage "weniger endgültig"?

Das Thema scheint jedenfalls noch nicht vom Tisch zu sein. Laut Informationen der "Bild" soll die Absage im Telefonat zwischen dem FC Bayern und Gladbach "weniger endgültig geklungen haben".

Dazu passt auch, dass sich Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann am vergangenen Sonntag gelassen gab, als er auf einer Pressekonferenz auf das Thema angesprochen wurde: "Ich habe da jetzt nicht die Schlagzeilen gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Ich glaube, das gehört zum Job dazu, dass man in dem Bereich ein Pokerface aufsetzt."