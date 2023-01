Zu gierig? BVB-Legende geht auf Moukoko los

IMAGO/Christopher Neundorf

Verlässt Youssoufa Moukoko den BVB?

"Fußballgott" Jürgen Kohler rät Borussia Dortmund im Vertragspoker mit Youssoufa Moukoko zu einer klaren Haltung. Auch an das BVB-Juwel selbst hat die Klub-Ikone einen eindeutigen Ratschlag.

"Ich finde, der Spieler muss genau wissen, was er an dem Verein, der Stadt und den Leuten hat. Wenn er das nicht akzeptiert und übergeordnet an das Betriebswirtschaftliche denkt, dann sollte Borussia Dortmund auch sagen: 'Bis hierhin und nicht weiter, dann musst du halt gehen'", sagte Kohler in "Sport Bild" über die Personalie Moukoko.

Der 18 Jahre alte Angreifer verhandelt mit dem BVB seit Monaten über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags. Eine Einigung gibt es bislang nicht, angeblich wegen Moukokos horrenden Gehaltsforderungen.

Im Falle eines Abgangs des Sturm-Juwels verliere der BVB "zwar ein hofnungsvolles Talent - aber die Betonung liegt auf 'Talent', nicht auf 'fertiger Spieler'", sagte Kohler.

Dem WM-Fahrer rät der frühere Weltklasse-Verteidiger zu einem Verbleib beim BVB. "Moukoko hat in Dortmund immer seine Spielzeit bekommen, nicht nur wegen des Ausfalls von Haller. Edin Terzic ist bestrebt, die jungen Nachwuchskräfte einzubauen und weiterzuentwickeln, ähnlich wie es Jürgen Klopp gemacht hat. Das sollte Moukoko anerkennen und nicht gefährden. Chelsea oder Barcelona? Dafür ist er noch nicht gut genug", sagte Kohler.

Darum rechnet Jürgen Kohler mit einem Aufschwung beim BVB

Nach einem enttäuschenden ersten Saison-Halbjahr glaubt der 57-Jährige an einen Aufschwung des BVB im Jahr 2023.

"Ich habe größtes Vertrauen in die Arbeit von Sebastian Kehl und Edin Terzic. Wenn es gelingt, eine Serie zu starten, mache ich mir keine Sorgen, dass Dortmund in der Rückrunde wieder ganz oben angreift, Platz zwei ist aus meiner Sicht machbar, und die Champions League der klare Anspruch", so Kohler.

Große Hoffnungen setzt er in Sébastien Haller, der nach seiner Krebs-Erkrankung wieder zur Mannschaft stieß und zuletzt im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (5:1) sein BVB-Debüt gab.

"Ich wünsche Haller, dass er seine beeindruckende Bundesliga-Bilanz von 24 Toren in 60 Bundesliga-Spielen fortsetzt, er kann der Offensive wieder eine klare Struktur geben", sagte Kohler.