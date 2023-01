Enthüllt: Neuer will im Sommer wieder angreifen

IMAGO/ULMER

Manuel Neuer muss beim FC Bayern verletzt passen

Wie lange fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern wirklich? In den vergangenen Tagen machten in den Medien Gerüchte über die Schwere der Verletzung die Runde. Der Nationalkeeper will aber offenbar pünktlich zur kommenden Saison wieder zwischen den Münchner Pfosten stehen.

TV-Sender "Sky" zufolge will Neuer zu Beginn der nächsten Spielzeit wieder angreifen. Am 18. August geht die Bundesliga-Saison 2023/24 los.

Laut "Bild" kursiert das Gerücht, dass es sich bei Neuers Verletzung "um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handeln soll". Die Spielerseite wollte die Spekulationen gegenüber dem Boulevardblatt nicht kommentieren, dementierte jedoch auch nichts.

Zuvor hatte bereits "Sport1" über die ungewisse Ausfallzeit berichtet. Nach Angaben des TV-Senders herrsche beim FC Bayern die Befürchtung, dass Neuer "an einer Schaftfraktur am rechten Schienbein länger ausfallen könnte als bislang prognostiziert".

Neuer hatte sich im Dezember bei einem Skiunfall schwer verletzt und fehlt dem FC Bayern für die restliche Saison. Die Münchner sprachen in diesem Zusammenhang von einer "Unterschenkel-Fraktur".

FC Bayern auf Torwart-Suche

Fakt ist: Der FC Bayern schaut sich derzeit auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz für den 36-Jährigen um. Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach ist der auserkorene Kandidat, der Ablöse-Poker dauert aber noch an.

Der deutsche Rekordmeister will Neuer indes noch nicht abschreiben. "Wir kennen Manuel: er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn unlängst gegenüber "Bild".

Neuer selbst zeigte sich ebenfalls kämpferisch. In den sozialen Medien gewährte der Schlussmann vergangenen Freitag Einblick in seine Reha-Fortschritte. "Für das Trainingslager hat es nicht ganz gereicht. Aber ich arbeite weiter an der Säbener Straße. Schritt für Schritt!", schrieb Neuer bei Instagram.