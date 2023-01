Top-Talent des FC Bayern winkt Beförderung

IMAGO/Mladen Lackovic

Mathys Tel (l.) spielt eine gute Debüt-Saison beim FC Bayern

In seiner ersten Saison beim FC Bayern hat Youngster Mathys Tel bereits dicke Ausrufezeichen setzen können. Der 17-Jährige schickt sich an, nach Jamal Musiala der nächste Senkrechtstarter beim deutschen Rekordmeister zu werden. In der bevorstehenden Bundesliga-Rückrunde winkt dem Teenager der nächste Sprung auf der Karriereleiter.

Nach Angaben der Münchner "tz" winken dem französischen U19-Nationalspieler für 2023 nämlich bereits deutlich mehr Einsatzzeiten als noch in seiner ersten Halbserie in Deutschland.

Mathys Tel hat bis dahin sieben Bundesliga-Kurzeinsätze zu Buche stehen, in denen er insgesamt weniger als 170 Spielminuten auf dem Feld stand. In dieser Zeit gelangen dem Offensiv-Juwel aber bereits drei zum Teil sehr sehenswerte Tore.

Die Sommer-Verpflichtung aus Rennes hat die beste Eigenwerbung betrieben, um auch in der heißen Saisonphase weiterhin seine Bewährungsproben zu bekommen.

Laut dem Zeitungsbericht sind die Überlegungen bei Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann mittlerweile konkret, Tel künftig sogar mal als zweiten Mittelstürmer neben Routinier Eric Maxim Choupo-Moting aufzubieten.

Offensiv-Juwel Tel bis 2027 an den FC Bayern gebunden

Bis dato standen die beiden fast noch nie gemeinsam auf dem Rasen. Nun soll sich Nagelsmann die Variante offenhalten, Youngster Tel als hängende Spitze hinter Choupo-Moting aufzubieten.

Auch ein Ausweichen auf den linken Flügel als Vertreter des Rekonvaleszenten Sadio Mané ist für den Bayern-Coach wohl denkbar.

Welche taktische Variante es auch immer werden wird: Das Sturm-Juwel, welches im letzten Sommer auch heiß von Real Madrid umworben worden sein soll, gilt in München als großes Versprechen für die Zukunft.

Vertraglich hat der deutsche Branchenprimus den Franzosen, der laut "tz"-Infos täglich Deutsch-Unterricht bekommt, langfristig bis 2027 gebunden.