Neue BVB-Sturmhoffnung "saugt alles auf"

Cyrill Akono wechselte aus Verl zum BVB II

Bei Borussia Dortmund ist die Bundesliga-Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic nicht das einzige Team, welches sich aktuell im warmen Süden zwecks Winter-Trainingslager befindet. Mit dem BVB II ist momentan auch die Zweite Mannschaft der Dortmunder ausgeflogen, um sich im türkischen Belek auf die Fortsetzung der Spielzeit in der 3. Liga vorzubereiten. Mit dabei ist auch Neuverpflichtung Cyrill Akono, der bei den Schwarz-Gelben auf den ganz großen Durchbruch hofft.

Die Hinrunde bestritt der Stürmer noch für den Ligakonkurrenten SC Verl. Nach starken Leistungen im Trikot der Ostwestfalen schlug die Borussia im Winter zu und sicherte sich die Dienste des gebürtigen Münsteraners.

BVB-II-Cheftrainer Christian Preußer hat im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" nun betont, dass er im 22-Jährigen schon mittelfristig großes Potenzial sieht: "Cyrill ist sehr aufgeschlossen, er saugt alles auf. Wir haben im Vorfeld tolle Gespräche mit ihm geführt. Man merkt richtig, dass er große Lust auf die Aufgabe hat. Er muss sich aber auch noch an unsere Abläufe gewöhnen. [...] Ich bin sehr froh, dass er da ist und glaube, dass er uns in der Rückrunde richtig helfen kann."

BVB II mittendrin im Abstiegskampf der 3. Liga

Neben der neuen Alternative für die Sturmreihe reiste auch BVB-Youngster Nnamdi Collins mit in die Türkei. Der bisherige A-Jugend-Spieler durfte die komplette Wintervorbereitung mit dem U23 der Dortmunder bestreiten.

Auch dem Teenager winkt schon in naher Zukunft die nächste Sprosse auf der Karriereleiter: "Bei U19-Spielern ist es manchmal so, dass sie am Anfang nervös sind. Das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er war gleich voll drin. Man merkt, dass er Führungsspieler in der U19 ist. Er ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig sehr lernwillig", lobte Preußer den Abwehrspieler, der vor Ort in Belek am Dienstag seinen 19. Geburtstag feierte.

Unter anderem mit diesen neuen Alternativen im Kader wollen die Westfalen in der 3. Liga unbedingt den schnellen Turnaround schaffen und die Abstiegszone möglichst schnell verlassen. Am kommenden Sonntag steht zunächst das Auswärtsspiel beim Schlusslicht SpVgg Bayreuth zum Jahresauftakt auf dem Programm. Der BVB II selbst ist Tabellen-14. bei nur zwei Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone.