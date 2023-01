Kritik aus der Mannschaft nach Schalker "Katastrophen"-Tests

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Kenan Karaman peilt mit Schalke den Klassenerhalt an

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 gurkt sich bislang durch die Vorbereitung. Ein Profi der Knappen nimmt kein Blatt vor den Mund.

Der FC Schalke 04 steht kurz vor Wiederbeginn der Bundesliga-Saison unter enormen Druck. Mit nur neun Punkten aus 15 Spielen befindet sich der Aufsteiger auf dem letzten Tabellenplatz und muss um den Klassenerhalt bangen.

Die Testspiele während der Wintervorbereitung dürften die Hoffnungen eher gedämpft haben. Von bisher fünf Partien konnten die Königsblauen keines gewinnen.

Kenan Karaman, der nach dem Kreuzbandriss von Sebastian Polter in der Rückrunde eine große Rolle übernehmen könnte, haute nach der Pleite gegen Nürnberg deshalb ordentlich auf den Tisch.

"Wir tauschen elf Spieler und zeigen danach ein komplett anderes Gesicht. Das kann nicht sein, ich bin darüber sehr sauer", wurde der S04-Profi vom "kicker" zitiert.

FC Schalke 04: Auch Thomas Reis übt Kritik

Sogar das Wort "Katastrophe" kam dem Deutsch-Türken bei seiner Kritik über die Lippen, der sich selbst aber explizit mit in seine Aussagen einbezog.

Auch Schalke-Trainer Thomas Reis ließ kein gutes Haar an seiner Mannschaft aus: "Jeder hat den Anspruch, im ersten Pflichtspiel auf dem Platz zu stehen, aber so kann man sich nicht präsentieren. Das geht nicht."

Die geplante Aufholjagd von Schalke 04 droht ein Fiasko zu werden, sollte die Mannschaft auch in der Bundesliga so performen wie derzeit in den Testspielen.

Neuzugang des FC Schalke 04 überzeugt

Vor dem nächsten Spiel in der Bundesliga treffen Karaman und Co. im letzten Härtetest auf Mitaufsteiger Werder Bremen. Die Grün-Weißen hatten vor der WM-Pause, im Gegensatz zu den Schalkern, sehr gute Leistungen abgeliefert und befinden sich derzeit nicht im Abstiegskampf.

Trotzdem gibt es auch gute Neuigkeiten für Schalke-Fans. Beobachtern zufolge erwies sich der finnische Neuzugang Jere Uronen in seinem ersten Einsatz als Verstärkung. Auch Florent Mollet, der im vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen wechselte, und Dominick Drexler zeigten gute Leistungen.