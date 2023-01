Club-Neuzugang erleidet Meniskusverletzung

FIRO/FIRO/FIRO/

Jannes Horn (r.) zieht sich Meniskusverletzung zu

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss vorerst auf Neuzugang Jannes Horn verzichten.

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, zog sich die 25 Jahre alte Leihgabe des VfL Bochum im Testspiel am Dienstag gegen Schalke 04 (1:0) eine "Verletzung des Außenmeniskus im Knie" zu.

Nach Angaben des Vereins soll Horn am Donnerstag aus dem Trainingslager in Belek abreisen und am Freitag operiert werden. Zur genauen Ausfallzeit machten die Nürnberger zunächst keine Angaben.