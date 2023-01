Zwei Spanien-Klubs buhlen um Abwehr-Star des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Benjamin Pavard (m.) will den FC Bayern verlassen

Ob Benjamin Pavard und der FC Bayern ihre Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen, scheint fragwürdig. Obwohl der Vertrag des Franzosen beim Rekordmeister noch bis 2024 läuft, ist ein Wechsel im Sommer wahrscheinlich. Zwei Anfragen von spanischen Top-Klubs sollen die Münchner bereits erhalten haben.

Nach Informationen von "Sky" hat Benjamin Pavard bereits den Entschluss gefasst, den FC Bayern nach dieser Saison zu verlassen. Zwar soll es in den kommenden Monaten noch zu Gesprächen über eine Verlängerung des bis 2024 laufenden Kontrakts geben, wirkliche Chancen auf einen Verbleib haben die Münchener aber wohl eher nicht.

Somit bleibt dem amtierenden deutschen Meister im Sommer die letzte Gelegenheit, eine marktgerechte Ablöse für den französischen Nationalspieler einzustreichen. Erste lose Anfragen aus Spanien sollen nach Informationen des Pay-TV-Senders bei den Bayern-Bossen bereits eingegangen sein.

Demnach prüft neben dem FC Barcelona auch Real Madrid derzeit einen Transfer des 26-Jährigen. Beide Top-Klubs haben ihr Interesse bereits an der Säbener Straße hinterlegt, heißt es. Konkret ist es aber bislang nicht geworden: Erste Gespräche zwischen den Parteien lassen wohl noch auf sich warten.

FC Bayern: Problem für Benjamin Pavard?

In diesen könnte sich ein echtes Problem ergeben: Bereits beim FC Bayern hat Pavard mehrfach betont, dass er sich selbst in den Innenverteidigung sieht. Dort, wo Trainer Julian Nagelsmann mit Dayot Upamecano, Lucas Hernandez und Mathijs de Ligt aber eine Vielzahl an prominenten Optionen besitzt.

Deshalb kam der Weltmeister von 2018 in dieser Spielzeit oftmals als Rechtsverteidiger zum Einsatz. "Das ist das Problem bei Pavard: Er will lieber in der Innenverteidigung spielen. Da muss er erst einmal einen Klub finden, der jetzt sagt: 'Wir kaufen ihn als Innenverteidiger', obwohl er die ganze Zeit hinten rechts spielt.", erklärte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei "Transfer Update - die Show".

Ob Pavard bei Barca oder Real Madrid als Verstärkungen für seine Wunschposition eingeplant ist, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass die Position des Rechtsverteidigers bei beiden Vereinen derzeit vakant ist, während die Innenverteidigung bei beiden Mannschaften hochkarätig besetzt ist.