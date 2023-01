Watzke: Bellingham hat nie einen Wechsel-Wunsch geäußert

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Hans-Joachim Watzke ist Geschäftsführer des BVB

Rund um BVB-Star Jude Bellingham ranken sich seit Monaten die Gerüchte über einen Abschied im kommenden Sommer, die starken Leistungen bei der WM in Katar dürften die Vereine in ihren Abwerbeversuchen nur noch bestätigt haben. Bei Borussia Dortmund weiß man jedoch nichts von einem baldigen Abschied des Engländers, gab Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun preis.

Borussia Dortmund hat reichlich Arbeit bei der Kaderplanung. Die Verträge von Kapitän Marco Reus, Abwehrboss Mats Hummels oder Angreifer-Talent Youssoufa Moukoko laufen allesamt in weniger als sechs Monaten aus. Vor allem bei Moukoko läuft es immer mehr auf einen Abschied aus, da sich die Vertragsverhandlungen schon seit längerer Zeit ziehen.

Dass dem BVB bald auch ein Transfer von Jude Bellingham droht, sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aber derzeit nicht. Die beiden Fälle könne "man gar nicht vergleichen, weil Jude einen Vertrag bis 2025 hat".

Was die Dortmunder Fans vor allem freuen dürfte: "Bis jetzt", so Watzke, habe der begehrte Engländer "noch kein einziges Mal gesagt hat, dass er seinen Vertrag gerne vorzeitig beenden würde. Also eine ganz andere Situation". Watzke hatte derweil bereits vor der WM in Katar verraten, man werde im Winter ein Gespräch mit Bellingham führen, wie dieser sich seine Zukunft vorstelle.

Reus und Hummels? Watzke geht von "vertrauensvoller Atmosphäre" aus

Bei den beiden weiteren Führungsspielern Marco Reus und Mats Hummels gäbe es indes "zu bedenken, dass beide im Herbst ihrer Karriere" seien. Auf der anderen Seite sind Reus und Hummels "sehr verdiente Spieler für Borussia Dortmund, die auch immer noch eine hohe Leistungsstärke haben".

Man wolle beim Revierklub jeden Fall "sauber und vernünftig" besprechen. "Mit beiden Spielern sind wir in Diskussionen, mit beiden Spielern werden wir zu gegebener Zeit sprechen. Es sollte eigentlich nach all den Jahren, die beide für uns gespielt haben, kein großes Problem sein, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen. Das werden wir sicherlich hinkriegen", so der Dortmunder Boss.

Marco Reus wurde unlängst mit einem Wechsel zu Ronaldo-Klub Al-Nassr in Verbindung gebracht, der BVB-Kapitän selbst ließ seine Zukunft betont offen.

Watzke über Kehl: "Hoffe, dass er sich da durchsetzt"

Klar ist, dass sich die Spieler von Borussia Dortmund bei künftigen Vertragsverhandlungen auf eine etwas härtere Linie bei der Frage des Gehalts einstellen müssen. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte angekündigt, man wolle künftig mehr leistungsbezogene Verträge aufsetzen.

Dieser Schritt ist laut Watzke daher notwendig, da sich die Gehaltsstrukturen immer weiter nach oben entwickelt haben. Es sei nötig, "dass man auch ein bisschen Risikobetreuung betreibt. Da müssen Spieler dann auch ins Risiko gehen".

Abzusehen sei jedoch, dass dies für den BVB nicht in jedem Fall durchzusetzen sein wird. Dann müsse Kehl "eine gewisse Härte" in den Verhandlungen an den Tag legen und "bereit sein, Nein zu sagen. Er hast sich da viel vorgenommen und hoffe, dass er sich durchsetzt".