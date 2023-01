Bayern-Star macht nächsten Schritt auf dem Weg zurück

IMAGO/Ulrich Wagner

Sadio Mané trainiert aktuell an der Säbener Straße in München

Seit seinem verletzungsbedingten Ausfall unmittelbar vor dem Start der WM in Katar im zurückliegenden November arbeitet Sadio Mané an seiner Rückkehr auf den Fußballplatz. Der Offensivstar des FC Bayern befindet sich voll im Reha-Plan und hat kürzlich den nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zum Comeback gemacht.

Wie der FC Bayern selbst mitteilte, befindet sich Mané seit kurzem wieder im Lauftraining. "Für seine Rückkehr auf den Platz trainiert der 30-jährige Senegalese aktuell im Leistungszentrum des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße", hieß es in der entsprechenden Mitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Auf die Teilnahme am Winter-Trainingslager des Klubs im katarischen Doha wurde dabei bewusst verzichtet.

Mit jedem beschwerdefreien Trainingstag steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Offensivmann schon zeitnah wieder sein Wettkampfniveau erreichen wird. Im Optimalfall wird Mané rechtzeitig zum Start der K.o.-Phase in der Champions League fit.

Dort bekommt es der FC Bayern bekanntlich mit dem französischen Mitfavoriten Paris Saint-Germain zu tun. Das Hinspiel ist für den 14. Februar angesetzt, das Rückspiel in München ist am 8. März vorgesehen.

Mané traf bislang sechs Mal in der Bundesliga für den FC Bayern

Mané selbst hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen motiviert gezeigt, schon zeitnah wieder auf Wettkampfniveau zu kommen. Am Mittwoch postete er entsprechende Bilder vom Athletik-Training.

Der Außenstürmer hatte sich seine Sehnenverletzung im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen (6:1) am 8. November zugezogen und seither kein Spiel mehr bestritten. Für die Weltmeisterschaft musste er passen, konnte seine senegalesische Nationalmannschaft als Kapitän somit nicht auf dem Feld unterstützen.

Bis dato bestritt Mané 14 Bundesliga-Partien für den FC Bayern, in denen er sechs Treffer beisteuerte. In der Königsklasse war er für den deutschen Branchenprimus bisher dreimal in sechs Einsätzen erfolgreich.