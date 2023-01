Ex-Dortmunder nimmt Terzić in die Pflicht

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Terzić befindet sich in seiner zweiten Amtszeit beim BVB

Mit nur 25 Punkten aus 15 Spielen ist der BVB vor der WM-Pause deutlich unter seinen Erwartungen geblieben. Um sich in den in den 19 Partien doch noch einen Platz in der Champions League zu sichern muss sich die Mannschaft von Edin Terzić deutlich steigern.

Vor allem die beiden Pleiten kurz vor der WM gegen den VfL Wolfsburg (0:2) und gegen Gladbach (2:4) sorgten für einen enttäuschenden Abschluss des Kalenderjahres und setzen den BVB zum Wiederbeginn der Bundesliga direkt unter Druck.

Trainer Edin Terzić wird in den nächsten Spielen besonders gefordert sein. Das findet auch Ex-BVB-Spieler und TV-Experte Thomas Helmer. In der aktuellsten Ausgabe des "kicker" erklärt der 57-Jährige: "Terzić ist nicht mehr der Neue und wohl nicht mehr so unbekümmert wie zu Beginn. Er weiß, dass alle Augen auf ihn gerichtet sind. Aus der bisherigen Saison muss und wird er seine Lehren ziehen – für sich und das Team."

Ex-BVB-Spieler Helmer glaubt an Champions-League-Quali

Trotzdem glaubt der 68-malige deutsche Nationalspieler weiter an eine Dortmunder Qualifikation für die Champions League: "Trotz der schwierigen Ausgangslage glaube ich, dass Dortmund am Ende mindestens Vierter wird. Union werden sie einholen, beim zweiten Konkurrenten aber wird es schwieriger, die anderen sind alle sehr gefestigt."

Vor dem BVB, der sich derzeit mit 25 Punkten auf dem sechsten Platz der Tabelle befindet, stehen Union Berlin (27), Eintracht Frankfurt (27), RB Leipzig (28), der SC Freiburg (30) und der FC Bayern (34).

Aber Helmer mahnt auch: Borussia Dortmund müsse sich schnell stabilisieren und dürfe die derzeit vor ihnen positionierten Teams nicht unterschätzen. Andernfalls drohe das "Minimalziel" Champions League verpasst zu werden.

Am 16. Spieltag (22.01.) trifft der BVB vor heimischem Publikum auf den FC Augsburg. Danach folgen die Auswärtspartie bei Mainz 05 und Bayer Leverkusen.