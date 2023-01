Bericht: Aus von Kölner Urgestein steht kurz bevor

Juergen Schwarz via www.imago-images.de

Timo Horn (r.) ist absolutes Klub-Urgestein des 1. FC Köln

Timo Horn befindet sich beim 1. FC Köln bereits in seinem 21. Jahr. Seit seinen Kindertagen wurde er in der Domstadt ausgebildet, schaffte als Eigengewächs den Sprung zum Fußball-Profi und stand sogar einst auf der Schwelle zur deutschen Nationalmannschaft. Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen immer mehr, dass diese Zeit im kommenden Sommer sein jähes Ende finden wird.

Der Torhüter ist beim 1. FC Köln längst zur Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe degradiert, hat in der laufenden Bundesliga-Spielzeit noch keine einzige Sekunde auf dem Rasen gestanden.

Bis zuletzt bestand trotzdem noch Hoffnung bei den Horn-Anhängern, dass der 29-Jährige doch noch einmal einen neuen Vertrag in der Rhein-Stadt unterzeichnet und als Ersatztorwart im Klub verbleibt.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts ist diese Option aber mittlerweile quasi vom Tisch.

Horn hält sich auch Auslandswechsel offen

Das Problem: Zwar liegt Timo Horn seit Wochen ein unterschriftsreifes Angebot zur Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln vor. Der Schlussmann müsste allerdings derart große Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, dass er mittlerweile lieber einen Vereinswechsel anstreben soll.

Nach Angaben des Senders würde Horn im Falle einer Verlängerung beim Geißbock-Klub nur noch eine mittlere, sechsstellige Summe verdienen. Ein extremer Einbruch seiner bisherigen Bezüge, die bei rund drei Millionen Euro pro Jahr liegen sollen.

Statt sich also weiterhin an den Effzeh zu binden, strebt Horn im kommenden Sommer einen ablösefreien Wechsel an, sollte es bis dahin die passende Offerte für ihn geben.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll ein baldiges Karriereende noch überhaupt keine Rolle in den Gedanken des Torhüters spielen. Sollte sich keine Alternative innerhalb der Bundesliga auftun, könnte es ab der kommenden Saison auch außerhalb Deutschlands weitergehen, hieß es in dem Medienbericht weiter.

Horn blickt in seiner Profi-Karriere auf bis dato 201 Bundesliga-Partien und 98 Zweitliga-Spiele zurück.