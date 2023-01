Kevin Trapp witzelt über Bayern-Gerüchte

IMAGO/Sven Sonntag

Kevin Trapp steht bis 2024 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz für Manuel Neuer wurde unlängst beim FC Bayern auch der Name Kevin Trapp ins Spiel gebracht. Nun hat sich der SGE-Star zu den Spekulationen geäußert.

Kevin Trapp wird in diesem Winter nicht zum FC Bayern wechseln, um den verletzten Manuel Neuer im Tor des Rekordmeisters zu ersetzen. Das hatte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kurz nach dem Jahreswechsel bereits deutlich gemacht.

"Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn", verwies er die Gerüchte im Gespräch mit dem "Wiesbadener Kurier" in aller Deutlichkeit vom Tisch. Denn: Am Main geht es derzeit vielmehr darum, den 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen demnächst zu verlängern.

Schenkt man Krösche Glauben, versuchten dessen Berater mithilfe der Bayern-Gerüchte Druck auf die SGE-Bosse auszuüben und sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen.

FC Bayern sucht kurzfristige Lösung - Trapp nicht

Am Rande des Frankfurter Trainingslagers in Dubai hat sich auch Kevin Trapp zu den Spekulationen geäußert. Am Donnerstag stellte der Schlussmann gegenüber "Bild" klar: "Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt."

Auf Nachfrage, wie heiß ein möglicher Transfer zum Bundesliga-Konkurrenten gewesen wäre, witzelte Trapp nur: "Das einzige, was heiß war, war die Sonne im Urlaub."

Auch der Routinier weiß, dass es für den FC Bayern aktuell vor allem darum geht, eine kurzfristige Lösung zu finden. "Manuel Neuer ist verletzt, er hat nicht seine Karriere beendet. Und wir alle wissen, was er für ein Torwart ist", erklärte er: "Ich wünsche ihm jedenfalls gute Besserung und eine schnelle Genesung."

Ob Kevin Trapp seinen Vertrag beim Europa-League-Sieger indes verlängert, ist noch nicht beschlossen. Beide Seiten seien "in einem guten Austausch, jeder weiß, was er will". Er wolle sich die Zeit nehmen, um eine Entscheidung zu treffen.