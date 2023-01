Barca-Youngster beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Ulrich Wagner

Kickt ein Youngster des FC Barcelona bald beim FC Bayern?

Seit dem tränenreichen Abschied von Lionel Messi vom FC Barcelona im Sommer 2021 suchen die Katalanen händeringend nach einem Eigengewächs, das in der Lage ist eine Ära zu prägen, die der des Argentiniers standhalten kann. Auserkoren war schnell Ansu Fati, der das legendäre Trikot mit der Nummer zehn von La Pulga übernahm, in seiner Entwicklung jedoch stagniert. Nun soll ein neuer Stern am Barca-Himmel aufgetaucht sein: Lamine Yamal. Das Talent des 15-Jährigen soll allerdings auch die Konkurrenz auf den Plan rufen.

Als "sehr talentiert", "tödlich" im Abschluss und "einzigartigen Fußballer" beschreibt das Portal "Culemania" Youngster Lamine Yamal vom FC Barcelona. Der 15-jährige Offensivspieler soll sogar schon ins Training der Profis geschnuppert und dabei vollends überzeugt haben.

Dem Bericht zufolge soll kein geringerer als Barca-Präsident Joan Laporta daher entschieden haben, schnell zu reagieren und den Vertrag mit dem Toptalent baldmöglichst über 2024 hinaus zu verlängern.

Damit dies gelingt, ist der spanische Topklub angeblich sogar bereit, mit einem selbstauferlegtem Dogma zu brechen. Anstatt wie selbst verordnet, Jugendspielern im ersten Jahr maximal 50.000 Euro, im zweiten Jahr 60.000 Euro und bei Erreichen der Volljährigkeit 80.000 Euro zu zahlen, soll man dem vermeintlichen Messi-Erben direkt mehr offerieren.

Prominente Konkurrenz für den FC Bayern

Begeisterung weckt Barca damit bei Yamals Berater, Ex-Barcelona-Star Ivan de la Pena, allerdings nicht. Der ehemalige Nationalspieler soll "mit viel höheren Beträgen" planen, heißt es.

Angeblich sollen Klubs aus der englischen Premier League bereits eine Millionen Euro in den Raum geworfen haben, um Yamal unter Vertrag zu nehmen. Laut "Culemania" sollen zudem Real Madrid, Paris Saint-Germain und der FC Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Mit Verweis auf nicht näher genannte "Vereinsquellen" heißt es, die Verlängerung mit dem Hoffnungsträger sei für den FC Barcelona strategisch von großer Bedeutung, sollte es zu einem Bieterkrieg kommen, wird man allerdings nicht bis ans Limit gehen.

Vielmehr hofft man darauf, dass Yamal vom sportlichen Projekt FC Barcelona überzeugt ist und den Schritt ins Ausland scheut.