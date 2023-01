FC Bayern kämpft um Choupo-Moting

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Eric Maxim Choupo-Moting im Trainingslager des FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting wird den FC Bayern, Stand jetzt, am Saisonende ablösefrei verlassen. Der deutsche Rekordmeister will den Torjäger aber im Verein halten, wie Julian Nagelsmann zum Ende des Trainingslagers in Katar noch einmal deutlich machte.

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat sich Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern in den Fokus gespielt. Nach seinen ersten 16 Saisoneinsätzen steht der 33-Jährige bei elf erzielten Toren. Besonders in den Wochen vor der WM-Pause war der Mittelstürmer in München unverzichtbarer Stammspieler.

Aus diesem Grund winkt Choupo-Moting beim FC Bayern eine Vertragsverlängerung. "Er hat eine gute Qualität. Wenn er seinen Fleiß beibehält, wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen", lobte Cheftrainer Julian Nagelsmann den Nationalspieler Kameruns auf der abschließenden Pressekonferenz in Doha.

Münchens Übungsleiter hofft, dass Choupo-Moting von einem Verbleib an der Säbener Straße überzeugt werden kann. "Wenn man einen Stürmer hat, der so viele Tore schießt, ist es auch immer sinnvoll, ihn zu behalten", urteilte Nagelsmann.

Choupo-Moting beim FC Bayern "sehr beliebt"

Laut "Sky" haben bereits erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite stattgefunden. Choupo-Moting soll nicht nur eine Gehaltserhöhung fordern, sondern will sein Arbeitspapier angeblich nur verlängern, wenn er auch in Zukunft mit einem Stammplatz beim FC Bayern rechnen kann.

Durch seine starken Leistungen im ersten Saisonhalbjahr konnte sich Choupo-Moting ebenfalls in den Fokus anderer Klubs spielen. Laut "The Athletic" ist Manchester United nach wie vor an einer Verpflichtung des Torjägers interessiert.

Der FC Bayern will Choupo-Moting derweil halten. Der Angreifer habe "eine hohe Akzeptanz in der Gruppe auch als Typ und ist sehr beliebt", meinte Nagelsmann.