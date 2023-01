Warum die Zweifel an Klopps Reds mehr und mehr zunehmen

IMAGO/Mark Pain

Jürgen Klopp und dem FC Liverpool helfen nur Siege

Der FC Liverpool befindet sich in der wohl schärfsten Krise seit Jürgen Klopp den Klub im Oktober 2015 übernahm. Nach 17 Spielen stehen die Reds nur auf Platz sieben der Tabelle, haben bereits sieben Punkte Rückstand auf die Top 4 und drohen die Qualifikation zur Champions League zu verpassen. Kann die BVB-Ikone das Ruder noch herumreißen?

Die eigentlich geplante Aufholjagd nach der WM-Pause hat spätestens nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Brentford einen herben Dämpfer erlitten.

Zudem: Zwar hatte der Meister von 2020 die ersten beiden Spiele nach Wiederaufnahme der Premier League gewonnen, doch die dabei gezeigten Leistungen waren ernüchternd. Eher profitierten Jürgen Klopps Mannen von den Fehlern des Gegners.

Beispiel gefällig? Beim 2:1-Sieg gegen Leicester erzielten die Reds keinen ihrer Treffer selbst. Wout Faes, Abwehrspieler der Foxes, versenkte den Ball gleich zweimal auf spektakuläre Art und Weise im eigenen Tor. Am Boxing Day hatte Liverpool bei Aston Villa (3:1) eigentlich früh alles klar gemacht, ließ dann aber die Zügel aus der Hand und zeigte eine schwache zweite Halbzeit.

Liverpool-Legende Carragher ist verzweifelt

Nach der Brentford-Pleite war es Liverpool-Legende Jamie Carragher, der regelrecht im TV wütete: "Ich sehe die Spieler nicht mehr sprinten, aber sie spielen immer noch mit dieser hohen letzten Linie. Das ist keine Klopp-Mannschaft mehr."

Offenkundig ist: Die Leistungsträger der vergangenen Jahre - wie Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Mohammed Salah oder Roberto Firmino - werden immer älter, befinden sich mittlerweile in ihren Dreißigern und sind häufig verletzt. Abwehrchef van Dijk zog sich gegen Brentford eine Oberschenkelverletzung zu und wird wochenlang fehlen.

Klopps Neuzugänge zündeten zuletzt nicht immer

Hinzu kommt, dass sich die Neuzugänge der vergangenen Jahre nicht immer so einfügten wie erhofft. Darwin Núnez etwa, für satte 80 Millionen Euro im Sommer als großer Hoffnungsträger gekommen, steht nach 13 Liga-Einsätzen bislang bei fünf Toren - zu wenig für die Ansprüche der Reds.

Nicht selten hatte sich der 23-Jährige in der laufenden Spielzeit den Spott der Fans aufgrund seiner schwachen Abschlüsse über sich ergehen lassen müssen. Nach einer schwachen WM-Teilnahme für Uruguay mangelt es dem Mittelstürmer sichtlich an Selbstvertrauen.

Ist BVB-Star Jude Bellingham der Heilsbringer?

Doch die lahmende Offensive - Mo Salah und Roberto Firmino stehen bei sieben Saisontoren - scheint nicht einmal die größte Schwachstelle in der aktuellen Mannschaft zu sein. Experten und Fans haben schon längst das Mittelfeld des FC Liverpool als Achillesferse des Teams ausgemacht. "Sie brauchen eine komplette Umgestaltung im Mittelfeld", fordert etwa auch Ex-Spieler Carragher.

Die naheliegendste Lösung? Jude Bellingham! Gerüchte um einen Transfer des BVB-Stars halten sich seit Monaten. "Jeder kann sehen, dass er einfach außergewöhnlich ist", schwärmte auch Jürgen Klopp zuletzt über den Dortmunder. "Bei all dem, was er kann und was er noch verbessern kann, würde ich sagen, dass die Dinge, die er kann, schwer zu lernen sind, und die Dinge, die er verbessern kann, leicht zu lernen sind."

Doch wäre der 19-Jährige tatsächlich der Heilsbringer?

Carragher sicher: Liverpool braucht mehrere neue Mittelfeldspieler

Geht es nach Carragher, sollte der Verein lieber die in den Medien ausgerufenen 120 bis 140 Millionen Euro in mehrere Spieler investieren: "Die Leute reden immer wieder über Bellingham, aber für mich ist es genauso wichtig, einen Wijnaldum-Typ zu holen, der zusammen mit Fabinho die Viererkette beschützen kann und Spieler am Durchlaufen hindert."

Ein Vorschlag, den der Klub am Ende der Saison vielleicht sogar umsetzen muss, wenn auch dann notgedrungen. Denn: Sollten Klopp und Co. die Qualifikation zur Champions League tatsächlich verpassen, ist es schwer vorstellbar das Bellingham an die Anfield Road wechselt.

Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool daher schleunigst das Ruder herumreißen, um die wichtigen Kader-Baustellen in den kommenden Monaten erfolgreich lösen zu können.

Nur Siege helfen Klopp und Liverpool weiter

Helfen dabei soll Neuzugang Cody Gakpo, der sich zu Klopps Freude für Liverpool entschied, obwohl unklar ist, ob der Verein in der kommenden Spielzeit in der Champions League spielen wird: "Er ist nicht der Typ, der auf einen fahrenden Zug aufspringen will, sondern den Zug anschieben will. Das gefällt mir sehr gut."

Gegen die kommenden Gegner wäre ein Gakpo in WM-Form sicherlich hilfreich. Bei seinem Debüt im FA Cup gegen Wolverhampton Wanderers (2:2) blieb der 42-Millionen-Euro-Mann aber noch blass.

Bis Mitte Februar treffen die Reds auf die unangenehm zu bespielenden "Seagulls" von Brighton & Hove Albion, die Wolverhampton Wanderers, den FC Chelsea, dem Stadtrivalen FC Everton und dem neureichen Scheich-Klub aus Newcastle.

Kurze Zeit darauf kommt es in der Königsklasse zudem zum Achtelfinal-Duell mit Real Madrid. Dort wird Liverpool auf Revanche aus sein, waren es doch die Königlichen, die im vergangenen Sommer im Finale der Champions League das glücklichere Ende auf ihrer Seite hatten.

Gute Ergebnisse würden die Mannschaft wieder in die richtige Richtung manövrieren. Mit jeder Niederlage dürfte es in Liverpool aber immer ungemütlicher werden. Dann werden wohl auch weitere Top-Transfers à la Jude Bellingham kaum realisierbar sein.

Philipp Schmalz