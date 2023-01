Salihamidzic kommentiert Keeper-Suche und Tel-Gerücht

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand des FC Bayern

Vom 06. bis zum 12. Januar absolvierte der FC Bayern ein Trainingslager in Katar. Mit dabei war Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich nun zu einigen Fragen rund um die Münchner äußerte.

Konfrontiert wurde Salihamidzic in einem Interview mit "Sport1" natürlich vor allem mit der Suche nach einem Vertreter für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer, der den Münchnern im Saisonverlauf nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wirklich tief in die Karten blicken ließ sich der 46-Jährige allerdings nicht.

"Dazu kann ich nur das sagen, was ich schon ein paar Mal gesagt habe: Wir machen unsere Arbeit und werden irgendwann eine Entscheidung treffen", wich Salihamidzic aus. Zuletzt galten eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel von seiner Leihe zur AS Monaco und ein Kauf von Gladbachs Yann Sommer als heißeste Optionen. Bewegung kam bislang jedoch kaum in die Verhandlungen.

Kein Wunder, sind doch schon auf den ersten Blick mehrere hohe Hürden zu überwinden. Beide Vereine bräuchten im Falle eines Abgangs ebenfalls eine neue Nummer eins, das Gros der für diese benötigten Ablöse würde man wohl dem FC Bayern aufbrummen. Der deutsche Rekordmeister seinerseits plant keine ausufernden Ausgaben.

Apropos Ausgaben: Im vergangenen Sommer überwies man immerhin 20 Millionen Euro für den gerade mal 17-jährigen Mathys Tel an Stade Rennes. Ein Investment, das sich bislang auszahlt, das Real Madrid Medienberichten zufolge im letzten Moment allerdings hatte torpedieren wollen.

Spekulationen, von denen Salihamidzic angeblich nichts weiß. "Das interessiert mich auch nicht. Wir sind froh, das wir Mathys haben und er wird uns viel Freude machen, da bin ich sicher", wiegelt der Sportboss der Münchner ab.

Sonderlob für Neuzugang des FC Bayern

Ein Sonderlob setzte es derweil für Neuzugang Daley Blind, den die Münchner nach dessen Vertragsauflösung bei Ajax Amsterdam ablösefrei an die Isar lockten.

"Daley hat trainiert, als würde er schon jahrelang bei uns sein. Das war auch die Idee. Dass er seine Erfahrung und Cleverness mit einbringt. Ich bin sehr optimistisch, dass er uns weiterhelfen wird", hob Salihamidzic die Leistung des Außenverteidigers hervor.

Voll des Lobes äußerte sich Salihamidzic auch zu den Eindrücken, die der FC Bayern im Trainingslager in Katar hinterlassen hat. Die Mannschaft harmoniere und präsentiere sich mit "viel Feuer und Zug". Die selbstredend nicht eingeplanten Verletzungen von Neuer, Lucas Hernández oder Noussair Mazraoui gehörten halt dazu.

Hoffnung versprühte Salihamidzic derweil im Fall Sadio Mané. Der Bayern-Boss wollte nicht ausschließen, dass der Superstar bereits im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (14.02./08.03.) wieder mitwirken kann.