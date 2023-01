Verletzungsschock: BVB-Star läuft auf Krücken

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Thomas Meunier (m.) könnte dem BVB gegen den FC Augsburg fehlen

Das Verletzungspech hat beim BVB erneut zugeschlagen. Nachdem bereits in der Hinrunde etliche Spieler ausfielen, droht jetzt dem nächsten Star von Borussia Dortmund eine längere Zwangspause.

Gerade hatte sich die Personallage beim BVB entspannt, da steht den Dortmunder eine neuerliche Verletzung ins Haus. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit hatte Coach Edin Terzic seine komplette Mannschaft beisammen, da droht mit Thomas Meunier erneut eine Stammkraft auszufallen.

Der belgische Nationalspieler soll sich während des Trainingslagers im spanischen Marbella verletzt haben, berichtet Jesco von Eichmann via Twitter. Den Informationen des "Sky"-Reporters zufolge stehe eine Diagnose zwar noch aus, Meunier würde sich derzeitig aber auf Krücken fortbewegen.

#BVB - erste Verletzung im Trainingslager. Nach Sky Infos hat es Thomas #Meunier erwischt. Er geht auf Krücken. Noch gibt es keine Diagnose. @SkySportDE — Jesco von Eichmann (@Sky_Jesco) 12. Januar 2023

Damit droht den Westfalen rund eine Woche vor dem Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg am 22. Januar ein herber Rückschlag.

Bereits in der Hinrunde hatte Meunier verletzungsbedingt einige Partien der Borussia verpasst. Seinen Platz hatte währenddessen oftmals Niklas Süle übernommen. Doch der deutsche Nationalspieler konnte auf der Position des Rechtsverteidigers keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wer kann Meunier beim BVB ersetzen?

Zwar befindet sich neben Süle und Marius Wolf mit Mateu Morey ein weiterer Ersatzkandidat für Meunier im Kader des Vizemeisters, doch der 22-Jährige fiel wegen mehrerer schwerer Verletzungen in den letzten Jahren oftmals aus. In dieser Saison kam der Spanier so erst zu einem Einsatz in der 3. Liga für die Zweitvertretung der Dortmunder.

Der gelernte Rechtsverteidiger befindet sich derzeit ebenfalls in Marbella und soll behutsam aufgebaut werden. Bislang trainierte der Youngster aus der Jugend des FC Barcelona aber nur individuell. An ein baldiges Comeback in der Bundesliga ist derzeit nicht zu denken.

Sollte sich die Verletzung von Meunier als schwerwiegend erweisen, müsste wohl erneut Süle in die Rolle als rechter Verteidiger schlüpfen - zumindest vorerst. Sollte sich der BVB für die Verpflichtung eines neuen Spielers für die Position entscheiden, könnte der ehemalige Bayern-Verteidiger wieder in die Innenverteidigung rücken.