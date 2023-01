Ex-Hoffenheimer nach Suff-Fahrt festgenommen

Alex Dodd via www.imago-images.de

Joelinton muss wegen Alkohol am Steuer vor Gericht

Der frühere Bundesliga-Profi Joelinton vom Premier-League-Klub Newcastle United ist wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden.

Wie die Nachrichtenagentur "AFP" berichtet, wurde der ehemalige Stürmer der TSG Hoffenheim in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:20 Uhr Ortszeit von der Polizei angehalten. Nun wurde der 26-Jährige "wegen Fahrens mit einer Überschreitung der vorgeschriebenen Alkoholgrenze angeklagt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Joelinton soll am 26. Januar vor einem Gericht in Newcastle erscheinen. Noch am Dienstag hatte der Brasilianer, der 2019 für 44 Millionen Euro von der TSG nach England gewechselt war, seinen Verein mit einem Treffer gegen Leicester City (2:0) ins Halbfinale des League Cups geschossen.