Shakiras Knallhart-Abrechnung mit Piqué

DyD Fotografos via www.imago-images.de

Zwischen Shakira und Gerard Piqué herrscht ein Rosenkrieg

Nach zwölf Jahren Beziehung gaben Shakira und Gerard Piqué im vergangenen Sommer ihre Trennung bekannt. Seitdem herrscht ein bitterer Rosenkrieg zwischen den beiden. In ihren neuen Song rechnet der Popstar nun mit dem Ex-Profi des FC Barcelona ab.

Shakiras neues Lied "Music Sessions #53", das sie gemeinsam mit dem argentinischen Musikproduzenten Bizarrap aufgenommen hat, schlägt bereits kurz nach der Veröffentlichung hohe Wellen.

Der Grund: Die Kolumbianerin rechnet in dem neuen Hit schonungslos mit ihrem Ex Piqué und seiner neuen Freundin ab.

"Ich war zu groß für dich, deshalb bist du jetzt mit einer zusammen, die dir ebenbürtig ist", singt Shakira in dem Song: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio."

Die 45-Jährige teilte weiter aus: "So sehr du dich auch als Champion gibst - als ich dich gebraucht habe, hast du die schlechteste Version von dir gezeigt. Eine Wölfin wie ich ist nichts für Typen wie dich."

Zwar spricht Shakira Piqué in dem Lied nie direkt an, doch es ist offensichtlich, an wen sie die Vorwürfe richtet. Einen nicht zu überhörenden Hinweis liefert sie außerdem in der Passage: "Yo sólo hago música perdón que te sal-PIQUE" (Ich mache nur Musik, tut mir leid, wenn ich dich beschmutze).

Mit ihrem neuen Hit scheint Shakira das Interesse der Fans geweckt zu haben. Bei Youtube gibt es bereits über 60 Millionen Aufrufe.

Shakira und Piqué galten über viele Jahre als Traumpaar und wurden noch im Jahr 2020 vom "Forbes"-Magazin in die Liste der "einflussreichsten Paare der Welt" aufgenommen.

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe kam ans Licht, dass Piqué in einer neuen Beziehung mit der 23-jährigen Studentin Clara Chia Marti ist.

Gerard Piqué tritt zurück

Piqué holte mit dem FC Barcelona drei Titel in der Champions League. Zudem gewann der 35-Jährige mit Barca sieben Mal den spanischen Pokal und acht Mal die Meisterschaft der La Liga.

Außerdem war Piqué einer der prägenden Akteure des überragenden spanischen Nationalteams, das 2010 Welt- und 2012 Europameister wurde. Im November 2022 hatte er sein Karriereende verkündet.