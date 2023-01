BVB statt FC Bayern! Rummenigges "Herz schlägt für Borussia"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Im letzten Duell zwischen BVB und FC Bayern durfte die Borussia mal wieder jubeln

In den vergangenen zehn Jahren hat der BVB vergeblich versucht, den FC Bayern von der Spitze der Fußball-Bundesliga zu verdrängen. Michael Rummenigge, der in seiner Karriere für beide Vereine auflief, hält dennoch zu den unterlegenen Westfalen.

An die Errungenschaften seines großen Bruders Karl-Heinz kam Michael Rummenigge in seiner aktiven Laufbahn nie heran, trotzdem sammelte auch der einstige Offensivmann einige Trophäen und schaffte es in die deutsche Nationalmannschaft.

Sieben Jahre lang schnürte der gebürtige Lippstädter die Fußballschuhe für den FC Bayern, "nur" fünf für den BVB. Nichtsdestotrotz ist seine Verbundenheit zu den Schwarz-Gelben größer, wie Rummenigge jetzt in einem Interview verraten hat.

"Ich war sieben Jahre bei Bayern, davon ein Jahr Jugend noch. Das war eine tolle Zeit. Ich war sehr jung, 17 bis 24. Mein Herz schlägt aber für Borussia", erklärte der 58-Jährige im "Beidfüßig Star Talk" des Portals "Wettbasis".

Der Kultverein aus dem Ruhrgebiet sei ihm einfach "ans Herz gewachsen", ergänzte Rummenigge, der über das ewige Duell zwischen FCB und Borussia sagte: "Wenn sie gegeneinander spielen, halte ich immer zu Dortmund."

FC Bayern vs. BVB: "Immer Probleme" zwischen Rummenigge-Brüdern

Ganz anders sein Bruder Karl-Heinz, der erst als Profi, später dann als Vorstandsboss den FC Bayern entscheidend mitgeprägt hat und bis heute mit dem Team fiebert. Früher habe es daher untereinander "immer Probleme" gegeben, enthüllte Michael Rummenigge.

Bei direkten Duellen der beiden deutschen Schwergewichte gehe man sich lieber aus dem Weg. "Da ist ein Puffer dazwischen, der sitzt ganz woanders. Sonst würden wir uns auch in die Haare kriegen", witzelte der jüngere Rummenigge-Bruder.

"Besonders schwierig" seien in diesem Zusammenhang die Spielzeiten 2010/2011 und 2011/2012 gewesen, als der BVB die Münchner zwei Jahre in Folge übertrumpft hatte. "Das hat sich dann erst 2013 wieder ausgeglichen, als Bayern das Triple gewonnen hat", so Rummenigge.