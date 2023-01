Stoppt SGE-Trainer Glasner den Chelsea-Absturz?

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner soll das Interesse des FC Chelsea geweckt haben

Das Trainerwechsel von Thomas Tuchel zu Graham Potter hat beim FC Chelsea nicht den gewünschten Effekt gebracht. Denken die Bosse der Blues nun etwa über Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt nach?

Der FC Chelsea befindet sich im Sturzflug. In der Premier-League-Tabelle sind die Londoner auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Zu den Champions-League-Rängen klafft bereits eine Lücke von zehn Punkten.

Aus beiden englischen Pokal-Wettbewerben ist Chelsea zudem schon rausgeflogen. Von den vergangenen acht Pflichtspielen konnte nur eins gewonnen werden.

Teammanager Potter, der erst im vergangenen September den überraschend entlassenen Tuchel beerbt hatte, ist seit Wochen in der Kritik. "Trainer von Chelsea zu sein, ist wohl der härteste Job im Fußball", sagte der 47-Jährige zuletzt.

Die "Bild"-Zeitung bringt nun Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt als potenziellen Potter-Erben ins Gespräch. Dem Boulevardblatt zufolge hat der FC Chelsea bereits im vergangenen Sommer beim SGE-Coach vorgefühlt.

Durch den Sieg in der Europa League sei man in England auf den 48-Jährigen aufmerksam geworden.

Doch ein Wechsel kam für Glasner nicht in Frage. Auch aktuell schließt der Österreicher einen Abschied aus Frankfurt aus, heißt es in dem Bericht.

Glasners Vertrag bei Eintracht Frankfurt ist nur noch bis 2024 datiert. Über eine Verlängerung soll "Bild" zufolge erst im Sommer 2023 gesprochen werden.

Glasner lässt seine Zukunft offen

Glasner hatte zuletzt im Dezember deutlich gemacht, dass er aktuell noch keinen Bedarf nach einem neuen Vertrag in Frankfurt hat. "Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht", so der Österreicher in einem Interview der "Frankfurter Rundschau".

Gegenüber dem österreichischen Radiosender "Ö3" sagte der 48-Jährige wenig später: "Ich habe keinen Karriere-Plan. Bisher habe ich so viele Abzweigungen genommen in meinem Leben und in meiner Trainerkarriere. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das."