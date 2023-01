Ulreich genießt "absolut das Vertrauen" des FC Bayern

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Sven Ulreich könnte beim FC Bayern vorübergehend zur Nummer eins aufsteigen

Die Suche des FC Bayern nach einem Ersatz für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Das Werben um die Top-Favoriten Alexander Nübel und Yann Sommer scheint derzeit allerdings festgefahren. Ausgeschlossen ist daher nicht, dass die Münchner am Ende gänzlich auf den Kauf einer neuen Nummer eins verzichten.

Die Verletzung von Manuel Neuer treffe den FC Bayern "hart", gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Podcast "Bayern Insider" zu. "Damit haben wir nicht gerechnet und deswegen ist es nicht so einfach, jetzt Ersatz zu finden", so der 46-Jährige weiter.

Neuer hatte sich im Anschluss an die Fußball-WM in Katar bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen und steht dem deutschen Rekordmeister für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Aktuell prüfe man daher den Markt, der sich jedoch als "schwierig" erweise, ergänzt Salihamidzic.

"Schwierig" ist vor allem, dass sowohl die AS Monaco, an die der FC Bayern Alexander Nübel noch bis zum Sommer verliehen hat, als auch Borussia Mönchengladbach, wo Sommer zwischen den Pfosten steht, im Falle eines Deal ebenfalls einen neuen Platzhirsch im Kasten verpflichten müssten. Optionen sind im Winter rar gesät, hohe Ablösen wären wohl die Voraussetzung für das Gelingen eines Transfers.

Da Sommers Vertrag ohnehin nach der Saison ausläuft und Nübel dann eh nach München zurückkehren müsste, ist der FC Bayern zudem wohl nicht gewillt, übermäßig tief in die Tasche zu greifen. Die Situation ist festgefahren.

FC Bayern braucht mindestens einen Backup

Kein Wunder also, dass Salihamidzic nicht ausschließt, dass man an der Isar in den kommenden Monaten schlicht auf Ersatzkeeper Sven Ulreich setzt. Der 34-Jährige hat schon mehrfach bewiesen, dass er Neuer solide ersetzen kann und ist das Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten gewöhnt.

Ulreich genieße "absolut das Vertrauen" des Klubs, bestätigt Salihamidzic. "Wir müssen schauen, was der Markt hergibt und werden dann irgendwann eine Entscheidung treffen."

Gänzlich untätig werden die Bayern aber wohl nicht bleiben. Selbst wenn man auf Ulreich setzt, müsste wohl ein Backup her.

Ganz andere Brisanz könnte die bislang ernüchternde Suche noch bekommen, sollten die Informationen zutreffen, die seit einigen Tagen durch die Medien geistern. Laut "Bild" und Co. könnte Neuer nämlich durchaus schwerer verletzt als erwartet oder zumindest kommuniziert sein. Ein Ersatz wäre dann mehr als eine Zwischenlösung. In diesem Fall würde Bayern wohl doch noch einmal den Geldbeutel etwas weiter öffnen.