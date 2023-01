Favorit im Transfer-Poker um Pavard enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Benjamin Pavard den FC Bayern?

Benjamin Pavard will den FC Bayern angeblich im Sommer verlassen. Gleich mehrere europäischen Spitzenklubs sollen sich bereits in Stellung gebracht haben. Der Favorit auf eine Verpflichtung kommt wohl aus der Primera División.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk ist der FC Barcelona derzeit in der Pole Position. Demzufolge hätten die Katalanen ihr Interesse bereits bei der Spielerseite hinterlegt. Pavard soll sich einen Wechsel zu Barca durchaus vorstellen können.

Der 26-Jährige ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Im Sommer könnten die Münchner also letztmals eine hohe Ablösesumme für den Franzosen kassieren, sofern sich dieser wie erwartet gegen eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße entscheiden sollte.

"Wir werden natürlich Gespräche führen. Benji ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir haben noch Großes zusammen vor. So wie er es mir gesagt hat, fühlt er sich sehr wohl beim FC Bayern", reagierte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei einer Pressekonferenz im Trainingslager in Doha auf die Gerüchte um den Weltmeister von 2018.

Pavard plant wohl Abgang vom FC Bayern

Jedoch berichtete die "Sport Bild" Mitte Dezember, dass es für Pavard selbst ausgeschlossen sei, überhaupt Gespräche mit dem FC Bayern über ein neues Arbeitspapier über den Sommer 2024 hinaus zu führen.

Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano legte Anfang Januar nach und vermeldete ein "konkretes Interesse" des FC Barcelona. Dem "kicker" zufolge stehen Pavard beziehungsweise seine Entourage bereits in Kontakt zum spanischen Erstligist.

Der TV-Sender "Sky" brachte unlängst aber auch Real Madrid ins Spiel. In den vergangenen Monaten wurde Pavard zudem immer wieder beim FC Chelsea gehandelt.

Der französische Abwehrspieler war 2019 für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt.