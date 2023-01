Derby-Spitze gegen Union? Das sagt Herthas Präsident

🔵⚪️ Ha Ho He! 💙🤍



Derby-Zeit in der Hauptstadt - das heißt Berlin gegen Cöpenick.



Sportlich, emotional und live in unserem Wohnzimmer, im Olympiastadion!



Alles geben am 28. Januar - für die Farben, die wir tragen: Blau-Weiß!#hahohe #HerthaBSC #WirHerthaner #BSCFCU https://t.co/kxkGxCqXdH