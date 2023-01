BVB-Missverständnis erklärt seine Flucht aus Dortmund

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Zeising

Valentino Vermeulen wechselt in die Niederlande zurück

Es sollte der größte Schritt in seiner Fußballer-Karriere werden, es endete allerdings in einem halbjährigen Missverständnis und der Flucht zurück in die Niederlande. Valentino Vermeulen wurde bei Borussia Dortmund nicht glücklich und zog jetzt die Reißleine.

Erst im Sommer 2022 wurde der Mittelfeldspieler vom BVB verpflichtet, sollte den Konkurrenzdruck in der U23 der Dortmunder weiter befeuern. Bis zuletzt brachte es Vermeulen aber auf keine einzige Pflichtspielminute im Trikot des BVB II in der 3. Liga.

Nach einem halben Jahr haben die Westfalen und der 21-Jährige jetzt genug voneinander, Vermeulen wechselt zurück in die Niederlande zu Willen II aus Tilburg, seinem einstigen Ausbildungs- und Jugendverein.

"Ich bereue den großen Schritt nach Dortmund nicht. Als Sportler sollte man sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen", erklärte er am Freitag noch einmal über sein einstiges Motiv auf, überhaupt nach Deutschland gewechselt zu sein.

Der Sprung vom zweitklassigen FC Eindhoven in eine der besten U23-Mannschaften Deutschlands hatte sich dann schnell als zu groß erwiesen. Aber auch eine wichtige Personalentscheidung beim BVB hatte negative Auswirkungen für Vermeulen, wie er selbst erklärte: "Es war nicht leicht für mich, vor allem nachdem kurz nach meiner Ankunft der Trainer gewechselt wurde. Das hat sich nicht zu meinen Gunsten ausgewirkt."

Vermeulen spielte keine Rolle beim BVB

Der bis 2025 gültige Vertrag bei der Dortmunder Borussia wurde aufgelöst, in Tilburg hat der gebürtige Eindhovener nun ebenfalls bis 2025 unterschrieben.

"Ich habe meine Schlüsse gezogen, gemeinsam mit Dortmund eine Lösung gefunden und freue mich nun, bei Willem II zu arbeiten. Hier möchte ich wieder Spielminuten in einer vertrauten Umgebung bekommen", so das Mittelfeld-Talent weiter.

In der Dortmunder Profi-Mannschaft hatte Vermeulen zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt, nachdem er über Testspiel-Einsätze für den BVB II nicht hinausgekommen war.

Willem II befindet sich derzeit im Aufstiegsrennen der zweitklassigen niederländischen Eerste Divisie.