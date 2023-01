BVB buhlt um französischen Spielmacher

IMAGO/Stephanie Grossetete / Panoramic

Enzo Le Fée hat es angeblich dem BVB angetan

Es scheint derzeit nicht ausgeschlossen, dass Kapitän Marco Reus den BVB im kommenden Sommer verlassen könnte. Für den Fall der Fälle scheint sich Borussia Dortmund zu wappnen und sondiert den Markt nach Nachfolgern für die Spielmacherposition. Eine Spur führt dabei nach Frankreich.

Marco Reus' Vertrag beim BVB läuft Ende Juni 2023 aus, nach elf Jahren könnten sich die Wege trennen. Nach Informationen von "Sport1" hat der Offensivakteur seinen Berater Dirk Hebel damit beauftragt, nach neuen Vereinen Ausschau zu halten.

Kommt es tatsächlich zum Abschied des Kapitäns, wollen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben nachrüsten. In den vergangenen Wochen und Monaten kursierte immer wieder Daichi Kamada in der Gerüchteküchte rund um Dortmund. Nun wurde die BVB-Wunschliste um einen weiteren Namen ergänzt.

Youngster aus der Bretagne hat beim BVB "Priorität"

Der französische Fußball-Experte Mohamed Toubache-Ter, der auch beim SCO Angers als Medienmanager arbeitete, will erfahren haben, dass Enzo Le Fée beim BVB "Priorität besitzt". Der 22-Jährige steht derzeit beim FC Lorient unter Vertrag. Für seinen Heimatklub war er in der laufenden Saison in 18 Spielen an sieben Toren beteiligt.

Trotz seines jungen Alters ist Le Fée bereits unumstrittener Stammspieler beim aktuellen Tabellensechsten der Ligue 1. Seit seinem Durchbruch 2020 verpasste er nur vier Ligaspiele. Der französische U21-Nationalspieler ist in der Schaltzentrale flexibel einsetzbar, spielt am liebsten im zentralen oder im offensiven Mittelfeld.

Wie "Fußball Transfers" berichtet, muss sich Dortmund unter Umständen allerdings auf ein Wettbieten einstellen. Neben Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen haben auch zahlreiche Klubs aus England und Spanien die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt.

Le Fées Vertrag in Lorient läuft noch bis 2024. Über eine etwaige Ablösesumme gibt es noch keine Informationen.