Sommer als Neuer-Ersatz? Reif äußert brisanten Verdacht

IMAGO/Ulrich Wagner

Marcel Reif hat sich zu den Transferplanungen des FC Bayern geäußert

Seit Tagen pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass der FC Bayern Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als optimalen Ersatz für den verletzten Stammtorwart Manuel Neuer verpflichten will. Die ganz große Annäherung zwischen den Klubs scheint bislang allerdings auszubleiben. Ein Verdacht von Kommentatoren-Legende Marcel Reif legt nun nahe, dass das nicht nur an den Gladbachern liegt.

Borussia Mönchengladbach wird seine Nummer eins Yann Sommer nicht im Winter zum FC Bayern ziehen lassen, sollte der deutsche Rekordmeister nicht eine Summe auf den Tisch blättern, mit der man den Fans auf Anhieb passenden Ersatz präsentieren kann.

Haken an der Sache: Sommers Vertrag am Niederrhein endet in weniger als sechs Monaten, dann wäre der 34-jährige Schweizer ohnehin ablösefrei zu bekommen, eine große Investition ist für den FC Bayern schlicht wenig reizvoll.

Laut "Bild" liegt man derzeit allerdings noch weit auseinander: Die Münchner sollen vier Millionen Euro bieten, Gladbach acht bis zehn fordern. Einig ist man sich allerdings auch, dass ein Wechsel-Veto von Gladbach-Boss Roland Virkus weniger final ist, als man zunächst vermuten konnte.

FC Bayern muss Situation "längerfristig" betrachten

Im "Bild"-Podcast "Reif ist Live" äußerte TV-Urgestein Marcel Reif nun allerdings einen Verdacht, der nahelegt, dass man in den Verhandlungen beim FC Bayern selbst nicht bedingungslos auf das Gaspedal tritt.

Sorgen bereitet demnach die Frage, ob Sommer bei Neuers Rückkehr klaglos ins zweite Glied wechselt. Dass man davon an der Säbener Straße geschlossen überzeugt sei, hinterfragt Reif.

"Sind alle davon wirklich überzeugt, dass Yann Sommer, immerhin Nationaltorhüter, sich dann hinten anstellt oder muss sich dann Neuer der Sache stellen", fragt Reif. Diese Situation müsse man dringend "längerfristig" betrachten.

Neuer hatte sich nach der WM bei einer Skitour einen Beinbruch zugezogen, der ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzt. Zuletzt kursierten Berichte, die Verletzung könnte sogar schlimmer sein, als ursprünglich erwartet.