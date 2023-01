"Verschiedene Optionen": Salihamidzic gibt Torwart-Update

IMAGO/ULMER

Hasan Salihamidzic spricht über die Transferplanung des FC Bayern

Der FC Bayern sucht nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer noch nach einem neuen Torhüter. Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach sowie Leihgabe Alexander Nübel gelten als die Favoriten. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat der deutsche Rekordmeister "verschiedene Optionen".

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern durch seine Unterschenkel-Verletzung noch mindestens bis zum Saisonende. Bis Ende Januar haben die Münchner noch Zeit, adäquaten Ersatz zu holen.

Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach gilt als ausgemachte Wunschlösung. Jedoch konnte sich der FC Bayern bislang noch nicht mit Gladbach auf eine Ablösesumme einigen.

Auf die Frage, der der 34-jährige Schweizer letztlich an die Säbener Straße wechseln wird, antwortete Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Interview mit der "tz": "Ich spreche ungern über Spieler von anderen Klubs. Es gibt verschiedene Optionen, an denen wir arbeiten."

Durch das Gladbacher Zögern soll eine vorzeitige Rückkehr von Leihgabe Alexander Nübel immer noch eine Option in München sein. Der 26-Jährige ist eigentlich noch bis zum Saisonende an die AS Monaco verliehen.

FC Bayern bei Nübel "nicht auf dem Fahrersitz"

"Wir haben eine sehr gute Kommunikation", sagte Salihamidzic angesprochen auf die Nübel-Gerüchte: "Aber da sitzen wir nicht auf dem Fahrersitz. Es hängt immer vom abgebenden Klub ab. Da Monaco auch gewisse Vorstellungen hat, ist auch das nicht so einfach."

Zudem schloss der Münchner Sportvorstand auch nicht aus, dass Ersatzmann Sven Ulreich letztlich zur Nummer eins des FC Bayern aufsteigen könnte.

"Wir haben uns mit Ulle unterhalten und gesagt, dass wir daran arbeiten, was für den FC Bayern das Beste wäre. Wir haben auch großes Vertrauen in Ulle. Wenn er in dieser Saison gespielt hat, hat er es sehr gut gemacht. Deswegen ist er natürlich auch eine Option", verriet Salihamidzic.

Bis zum kommenden Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (20. Januar) hätte der FC Bayern "natürlich schon gerne eine Lösung", sagte der Kaderplaner.