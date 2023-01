Neue Bewegung: Sommer-Wechsel zum FC Bayern immer heißer

IMAGO

Yann Sommer (re.) will zum FC Bayern wechseln

Yann Sommer gilt immer noch als Top-Transferziel des FC Bayern in diesem Winter. Der Gladbach-Keeper soll als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer nach München wechseln. Zuletzt stockten die Verhandlungen mit der Borussia zwar, doch nun gibt es Bewegung. Und das hat zwei Gründe.

Geht jetzt doch alles schneller als bislang erwartet? Nach Informationen von "Bild" nimmt der Verhandlungspoker um Yann Sommer zwischen dem FC Bayern und den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach derzeit Fahrt auf. Zwar hatte Fohlenelf-Sportchef Roland Virkus zuletzt öffentlich erklärt, Sommer nicht in der aktuellen Transferperiode verkaufen zu wollen, doch intern scheint dies lediglich eine Frage des Preises und des Ersatzes zu sein.

Und hier gibt es dem Bericht nach Bewegung. Denn Gladbachs Wunschkandidat Jonas Omlin von HSC Montpellier - wie Sommer bislang eigentlich als unverkäuflich tituliert - ist möglicherweise doch schon zeitnah als Sommer-Nachfolger zu haben.

Der Grund: Der 15. der Ligue 1 denkt dem Vernehme nach intensiv darüber nach, in der Rückrunde auf Top-Talent Vladan Kovacevic vom polnischen Klub Rakow Czestochowa zu setzen.

Der Bosnier, der laut seinem Berater als "bester Nachwuchskeeper Europas", gilt, will den nächsten Schritt machen und wurde auch schon dem FC Bayern angeboten. Heuert Kovacevic tatsächlich in Montpellier an, wäre ein wichtiger Dominostein gefallen und Omlins Weg an den Niederrhein frei.

Gladbach will Langzeitlösung, falls Sommer zum FC Bayern geht

Acht Millionen Euro würde der 1,90 Meter große Keeper wohl kosten. Diese Summe könnten die Gladbacher im Gegenzug (mindestens) vom FC Bayern für Sommer fordern und würden Omlin auf diese Weise zum Nulltarif erhalten.

Dieser soll bei der Borussia dann die Langzeitlösung werden. Auf einen Sommer-Ersatz bis zum Saisonende will sich Gladbach laut "Bild" hingegen nicht einlassen.

Bislang sollen die Münchner vier Millionen Euro für Sommer geboten haben, der nach der Saison ablösefrei wäre. Zu wenig für die Gladbacher - aus oben beschriebenen Gründen.

Der Schweizer soll den Borussia-Bossen nach "Bild"-Informationen bereits mitgeteilt haben, dass er unbedingt zum FC Bayern wechseln will. Und, noch wichtiger: Die Gladbach-Verantwortlichen haben dem Keeper offenbar zugesichert, ihn ziehen zu lassen, falls der deutsche Rekordmeister finanziell nachbessert.

Ob das bereits geschehen ist, ist offen. Vom Niederrhein gab es am Freitag auf Nachfrage der Boulevard-Zeitung keinen Kommentar zu den neuen Spekulationen.