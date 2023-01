FC Bayern und die verzwickte Torwartfrage

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Trainer Julian Nagelsmann fordert einen neuen Torwart

Vier Gegentreffer im einzigen Test: Die Bosse sind alarmiert, kurz vor dem Kracherstart stellt sich die Münchner Torwartfrage drängender.

Oliver Kahn war alarmiert. Die "turbulente" Generalprobe für den Kracherstart habe "gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben", schrieb der Vorstandschef von Bayern München bei Twitter - und das gilt nicht nur für Julian Nagelsmann und seine ersatzgeschwächte Mannschaft.

Das leidige Torwartproblem ist vor dem Auftakt am Freitag bei RB Leipzig noch immer ungelöst, Nagelsmann erhöhte nach dem wilden 4:4 (1:1) gegen Red Bull Salzburg noch einmal den Druck auf die Bosse.

"Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage", sagte der Trainer. Die Fans forderten unverdrossen "Ulle für Deutschland", doch Sven Ulreich soll den Platz als Vertreter des verletzten Manuel Neuer in München räumen.

Dass die Bayern gleich vier Gegentore kassierten, lag zwar nicht an Ulreich oder dem jungen Johannes Schenk, der ihn beim Stand von 1:3 ablöste. Dennoch arbeiten Kahn und Co. fieberhaft an der großen Lösung mit Wunschkandidat Yann Sommer.

Die Lage ist vertrackt. Was, fragte Nagelsmann, wenn sich Ulreich "nächste Woche das Innenband reißt? Dann muss ein ganz junger Torwart in der Champions League und der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: Seid ihr noch ganz dicht?" Ulreich genieße Vertrauen, dennoch müssten sich die Bayern um einen Keeper "bemühen, das ist unser Job".

Sommer "einen Touch besser als Ulreich"

Die Suche gestalte sich "nicht so einfach", gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu. Sommers Klub Borussia Mönchengladbach fahndet seinerseits nach einem möglichen Ersatz. Dass der Schweizer zu den Bayern passen würde, steht für Leipzigs Sportchef Max Eberl außer Frage.

"Yann Sommer ist aus meiner Wahrnehmung einer der besten Torhüter in der Bundesliga, vielleicht sogar in Europa. Er hat für mich nochmal in seinem höheren Fußballer-Alter eine unfassbare Entwicklung genommen", sagte er bei "Bild live". Sommer sei "einen Touch besser als Ulreich".

Letzterer werde "Stand heute" aber in Leipzig im Bayern-Tor stehen, sagte Nagelsmann. Gegen Salzburg spielte Ulreich gut, an den drei Gegentreffern, die er kassierte, war er machtlos. "Undankbar", nannte Nagelsmann den Test nur einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Katar.

Choupo-Moting für den FC Bayern "unverzichtbar"

Was ihn ärgerte: Dass bei zwei der vier Gegentore die Konterabsicherung nicht funktionierte, wie so oft. "Das ist ein ähnliches Muster, wie wir die Tore kriegen", schimpfte Nagelsmann.

Eine weitere Erkenntnis: Aus Thomas Müller wird kein echter Neuner mehr. Ganz vorne sei er "weniger am Ball, daran muss man sich gewöhnen, aber da komme ich schon zurecht mit", sagte er. Für Nagelsmann aber ist der kränkelnde Eric Maxim Choupo-Moting (Magen-Darm) "unverzichtbar".

Immerhin: Winterzugang Daley Blind, der mit neun weiteren Ersatzleuten die schwächelnde Stammelf abgelöst hatte (63.), gab im Abwehrzentrum laut Nagelsmann ein "gutes" Debüt. Der Niederländer versicherte: "Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde." Das gilt (noch) nicht für alle Bayern.