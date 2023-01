Nach Chelsea-Gerüchten: Glasner vermeidet SGE-Bekenntnis

IMAGO/Jürgen Kessler

Bleibt Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt?

Durch den Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner in der vergangenen Saison europaweit Bekanntheit erlangt. Längst bieten sich dem Österreicher wohl Alternativen zur SGE. Doch am Main spielt man in der Trainerfrage vorerst auf Zeit.

"Wir haben uns bewusst dazu entschieden, erst nach der Saison in Ruhe zu sprechen", sagte Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Sport1" im Trainingslager der Hessen in Dubai mit Blick auf den 2024 auslaufenden Vertrag des Übungsleiters.

"Die Diskussionen bringen jetzt nichts, denn unser voller Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung in den kommenden Wochen", stellte Krösche klar. Man wolle sich komplett auf das "Hier und Jetzt" konzentrieren, fuhr er fort.

Glasner selbst vermied derweil ein klares Bekenntnis. "Alles, was ich heute sage, ist im Endeffekt falsch. Wir wissen es einfach nicht", so der 48-Jährige.

Zuletzt hatte es etliche Gerüchte um Glasner Zukunft gegeben. Laut der "Bild" steht der Erfolgscoach beim FC Chelsea auf der Shortlist.

Glasner führt Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Titel

Die Blues befinden sich derzeit in einem Abwärtsstrudel. Selbst der Trainerwechsel von Thomas Tuchel hin zu Graham Potter brachte im Herbst nicht den gewünschten Wandel.

Derzeit ranken sich Spekulationen um den Londoner Klub, dass an der Themse schon bald eine weitere Trainerentlassung folgen könnte. In diesem Fall wäre Glasner wohl einer der Kandidaten auf die Potter-Nachfolge. "Sport1" nennt sogar Real Madrid als mögliches Ziel des Österreichers.

Glasner hatte die Eintracht im Sommer 2021 übernommen, nachdem der damalige Coach Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war. Unter dem ehemaligen Wolfsburger gewann Frankfurt die Europa League und qualifizierte sich so für die Champions League.

Gegenüber dem österreichischen Radiosender "Ö3" hatte Glasner jüngst betont, er habe "keinen Karriere-Plan".