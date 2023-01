Transfer-Hammer? Bayern nimmt BVB-Keeper Kobel ins Visier

IMAGO/TEAM2sportphoto

Steht angeblich im Fokus des FC Bayern: Gregor Kobel vom BVB

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München sucht nach einer schnellen Lösung, um auf den Ausfall von Torwart Manuel Neuer zu reagieren. Offenbar denkt der Branchenprimus zugleich darüber nach, Gregor Kobel von Konkurrent Borussia Dortmund unter Vertrag zu nehmen. Eine kurzfristige Lösung sei der BVB-Keeper aber nicht.

Bahnt sich ein waschechter Transfer-Hammer an? Nach Angaben des "kicker" hat der FC Bayern Gregor Kobel von Borussia Dortmund ins Visier genommen.

Dem Fachblatt zufolge sei eine erste, wenngleich "sanfte", Kontaktaufnahme zum BVB-Schlussmann vonseiten des FC Bayern bereits erfolgt. Die Idee: Kobel soll den derzeit verletzten Neuer auf lange Sicht im Tor der Münchner ablösen.

Ein Transfer des Dortmunders komme demnach für den FC Bayern auch nicht in diesem Winter in Frage. Vielmehr könnte Kobel ab 2024 ein Thema werden, heißt es in dem Bericht. Die Münchner würden den 25-Jährigen vorerst weiter intensiv beobachten. In der aktuellen, bis Ende Januar laufenden, Transferphase habe die Verpflichtung eines anderen Torwarts Priorität.

Kobel: Neuers Ausfall für BVB ein "Vorteil"

Gregor Kobel war im Sommer 2021 vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt, wo er sich in Windeseile zu einem starken Rückhalt seiner Mannschaft entwickelte. Sein Vertrag beim Revierklub ist noch bis 2026 gültig.

Der Fokus des Schweizers dürfte vorerst jedenfalls darauf liegen, mit seiner Mannschaft den Rückstand von neun Punkten auf Tabellenführer FC Bayern aufzuholen. Neuers Ausfall, so hatte es Kobel am Rande des Trainingslagers in einer Medienrunde gesagt, könne dabei "auf jeden Fall" ein Vorteil für den BVB werden.

"Man wünscht nie einem Kollegen irgendetwas Schlechtes. Man will es aus eigener Kraft schaffen und einen guten Kampf liefern. Aber es ist klar: Wenn ein Spieler wie Manuel Neuer, der so viel Erfahrung hat und über so viel Qualität verfügt, dann ist das sicherlich ein Vorteil für andere Teams", so der Schlussmann der Borussia.

Klar ist, dass der FC Bayern möglichst bis zum Re-Start der Bundesliga einen Torhüter verpflichtet, um den Kader zu verstärken. Ob die Münchner letztlich eine neue Nummer eins oder eine Nummer zwei, also einen Ersatzmann für Neuer-Vertreter Sven Ulreich, holen, ist noch unklar. Dem Schweizer "Blick" zufolge arbeitet der Rekordmeister weiterhin an einer Verpflichtung von Gladbachs Yann Sommer. Demnach sei eine neue Verhandlungsrunde gestartet worden.