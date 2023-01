Matthäus über Fall Müller: Da ist er "falsch aufgehoben"

IMAGO/ULMER

Thomas Müller will beim FC Bayern weiter eine wichtige Rolle spielen

Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus hat sich die Situation von Thomas Müller beim FC Bayern und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft genauer angeschaut und klare Worte gesprochen.

Wenn der FC Bayern am kommenden Freitag gegen RB Leipzig in die zweite Halbserie der Fußball-Bundesliga-Saison startet, dann könnte Thomas Müller in der Startelf des deutschen Rekordmeisters fehlen. Für den Routinier ist derzeit nur schwer ein Platz zu finden. Während Trainer Julian Nagelsmann den 33-Jährigen - zumindest theoretisch - sowohl auf der Zehn als auch in der Sturmspitze sieht, ist Müller laut Rekordnationalspieler und Ex-Bayer Lothar Matthäus für eine dieser beiden Positionen nicht geeignet.

Müller als Stoßstürmer? "Damit tut man Thomas keinen Gefallen, da vorne ist er falsch aufgehoben", mahnte Matthäus im "kicker" und fügte an: "Lasst ihn dort spielen, wo er seine Stärken hat."

Für den 61-Jährigen "gehört Thomas Müller hinter die Spitze, wie früher im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski". Das Problem: Bei den Münchnern überzeugt dort seit Monaten Jamal Musiala, der aus der Startelf nicht wegzudenken ist.

Und auch im von Matthäus nicht empfohlenen Sturmzentrum ist kein Platz. Hier hat sich Eric Maxim Choupo-Moting festgespielt. Kaum vorstellbar, dass Nagelsmann den Angreifer, der auch im Trainingslager in Katar mit guten Leistungen bestach, aus dem Team nimmt.

Müller selbst kann sich derweil alles vorstellen. "Ich habe schon vor meiner Verletzung zwei, drei Spiele als nominelle Spitze gespielt, es hat ganz gut funktioniert. Eine Option ist es auf jeden Fall", sagte der Routinier in Doha. Und auch sein Coach bescheinigte dem 33-Jährigen "einen sehr guten Eindruck".

Matthäus: Thomas Müller beim FC Bayern noch nicht abgeschrieben

Müller sei "fest in meinen Gedanken, so wie alle Spieler. Wir brauchen ihn und sind froh, dass er wieder dabei ist", so Nagelsmann, in dessen 4-2-3-1-Spielsystem dennoch wahrscheinlich kein Platz für den Nationalspieler ist.

Sollte Müller am Ende dennoch als klassischer Mittelstürmer auflaufen, so wie zuletzt wenig erfolgreich im DFB-Team, könnte dies laut Matthäus auch zu einer Kopf-Sache für den Weltmeister von 2014 werden. "Ich bin immer mit einem komischen Gefühl ins Spiel gegangen, wenn ich nicht auf meiner besten Position gespielt habe", zog der 61-Jährige Parallelen zu seiner aktiven Zeit.

Trotzdem will Matthäus den Angreifer keinesfalls abschreiben, weder beim FC Bayern noch in der Nationalelf. "So weit sind wir lange nicht", betonte der TV-Experte. Was das DFB-Team angeht, hofft Matthäus dennoch, dass Müller selbst den rechtzeitigen Absprung schafft.

"Ich möchte ihn nicht in der Rolle eines Lukas Podolski erleben: dabei sein und in der 90. Minute als Joker einen Einsatz für die Statistik", mahnte der 61-Jährige.